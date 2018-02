Adrian Ursu, prins cum încalcă regulile de circulaţie (VIDEO)

Şi vedetele încalcă regulile de circulaţie! O înregistrare video, postată ulterior pe reţelele de socilaizare, îl surprinde pe interpretul Adrian Ursu circulînd pe contrasens, chiar în centrul Capitalei.

Văzînd reacţiile dure ale internauţilor, interpretul s-a simţit cumva nevoit să vină cu explicaţii, spunînd că îşi recunoaşte fapta, iar motivul pentru care ar fi încălcat regulile de circulaţie ar fi neatenţia.

„Deși în video nu se vede nici fața, nu se văd nici numerele de înmatriculare, vă confirm că eu eram la volan. Cum am văzut video-ul, mi-am cerut scuze de la șofer prin mesaj privat pe această pagină. În acel moment eram cu gîndurile în altă parte și am mers pe contrasens pe acea porțiune de drum la capătul străzii Mateevici (acolo 50 m sînt contrasens). Băieți, nu modelul automobilului ori altceva m-a făcut să încalc. Chiar am fost neatent. Cu siguranță voi fi mai atent pe viitor. Încă o dată îmi cer scuze de situația creată.

Îmi cer scuze pentru incidentul dat. Am fost neatent și am mers pe o porțiune mică pe contrasens. Am pornit semnalizarea dublă și mi-am cerut scuze pentru situația pe care am creat-o. Nu vă faceți concluzii pripite și nu mă puneți într-o anumită categorie de șoferi. M- aș bucura și aș aprecia dacă ați șterge această postare și acest video”, a scris Andrian Ursu pe Facebook.