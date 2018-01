Urîtu: Ne-am propus să facem un proiect politic diferit de celelalte (VIDEO)

Experiența guvernamentală i-a lăsat un gust amar fostului vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale Ștefan Urîtu, care a decis să schimbe starea de lucruri în țară prin inițierea unui nou proiect politic, notează Noi.md.

Demis din funcția de vicepreședinte al CEC în octombrie 2015, pentru declarații politice, Ștefan Urîtu susține că a fost văzut pe tot parcursul mandatului drept o figură incomodă puterii, fiind, în cele din urmă, „înlăturat”. Fostul demnitar spune că a semnalat în repetate rînduri neregulile grave din listele electorale, care, în opinia sa, au dus la fraudarea alegerilor, însă nu a fost auzit.

„Încă din primul an cînd am venit la CEC am avut drept scop să facem ordine în sistemul electoral, așa încît oamenii să fie siguri că alegerile sînt libere și corecte. Am cerut Procuraturii să verifice mai multe liste electorale. Procurorul nu a găsit nimic. Atunci m-am adresat Parlamentului, care, la fel, nu a făcut nimic. Am mers în judecată și, cînd am văzut că nici în așa mod nu pot să dobîndesc dreptate, am fost nevoit să ies în fața publicului și să declar poporului. Cu regret, cei de la CEC, se pare că încurajați de guvernare, au hotărît să nu reacționeze la critică, dar să scoată omul”, a relatat Urîtu.

După plecarea sa de la CEC, Ștefan Urîtu a hotărît să se alăture grupului de inițiativă pentru crearea partidului „Voința Poporului”, o formațiune ce se vrea a fi deosebită de celelalte. Potrivit intervievatului, acest proiect a fost gîndit drept un partid cu democrație internă, care să reprezinte o echipă, și nu o persoană. „Vom participa la următoarele alegeri, și cu îndrăzneală, fiind convinși că populația s-a săturat de aceste partide care au mințit, care s-au bazat pe o singură persoană, dar și acea persoană și-a făcut propriile interese”, a adăugat el.

Dacă s-ar întoarce în sfera publică, Urîtu afirmă că ar adopta o poziție mai categorică față de abuzurile din sistem și ar fi mai perseverent în soluționarea problemelor.

„Aș căuta să mă asociez cu oameni Onești, pentru a nu admite ca ei să fie atrași în scheme sau să fie «murdăriți». Eu personal am simțit ce înseamnă astfel de presiuni. Aș vorbi într-un mod mai transparent despre cei «care încurcă», dictează luarea deciziilor nu prin lege, dar prin interese personale”, a concluzionat fostul vicepreședinte CEC.

Ștefan Urîtu a fost președinte al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, consilier prezidențial, deputat și vicepreședinte al CEC.