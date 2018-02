Cosovan: Penultima lovitură a fost dată sistemului polițienesc în 2010 (VIDEO)

Deși s-a retras din spațiul public cu opt ani în urmă, fostul viceministru de interne Ghenadie Cosovan continuă să se implice plenar în viața socială a țării, comunică Noi.md.

Nu a plecat cu regrete din sistemul organelor de drept, întrucît, spune el, a reușit pînă la 50 de ani să-și folosească la maximum capacitățile dobîndite pe parcursul carierei.

„Am început serviciul în miliție, iar apoi – în poliție, de la gradul se sergent major la cel de colonel. Am parcurs o viață polițienească destul de interesantă, de la inspector simplu pînă la viceministru, dar cea mai mare parte a vieții am fost ofițer al serviciului operativ. Eram antrenat în combaterea crimelor și infracțiunilor cele mai grave. Noi am fost practic pe linia întîi în apărarea cetățenilor”, ne-a relatat Cosovan.

Invitatul nu s-a sfiit să spună că a trecut și el prin experiența sutelor de mii de moldoveni plecați peste hotare, fiind gastarbeiter o perioadă de timp. În prezent, fostul viceministru este președinte al asociației veteranilor de război „Credință Patriei”, al cărei scop este apărarea drepturilor veteranilor, precum și a părinţilor camarazilor căzuţi la datorie. Intervievatul afirmă că a avut mai multe oferte de a se implica în politică, dar le-a refuzat, argumentînd că preferă să activeze pe cont propriu.

„Cred că sînt incomod pentru foarte mulți, pentru că, pe parcursul vieții, nu m-am dedat la metode precum închinatul, supunerea, nu am fost un conformist, ci o persoană care mi-am urmat propriul credo în viață. Părăsind postul de viceministru, unii politicieni care au zburat din funcții mi-au spus că n-am ce căuta în spațiul public, iar eu le-am spus că nu va fi așa, eu continui să fiu activ”, a menționat el.

Referindu-se la situația din sistemul organelor de forță, Cosovan a opinat că toate cele făcute pînă nu demult la MAI au fost mai curînd antireforme. În 2010, spune el, cînd au început așa-numitele transformări, practic a fost dată penultima lovitură nucleului profesionist al poliției și au început disponibilizările, fără a se lua în calcul profesionismul, patriotismul sau capacitățile polițiștilor. Anume din această cauză mai mulți specialiști de înaltă calificare au plecat din sistem.

„Atunci, avînd umbrela unui sau altui partid, erai promovat în funcție, în grade. De exemplu, eu am devenit șef de primă verigă la vîrsta de 42 de ani, iar acum, și la 25 de ani ajung să fie conducători, secretari de stat. Nu am nimic împotriva tineretului, sînt împotriva promovării celor din afara sistemului, a persoanelor nepregătite. Este o lovitură la adresa onoarei polițistului, iar sfidarea față de o persoană devine sfidarea unui sistem. Profesioniștii adevărați pleacă, în semn de protest”, a adăugat Ghenadie Cosovan.

Ce crede fostul viceministru despre situația criminogenă din țară, combaterea corupției în organele poliției și deficitul de cadre din sistem, aflați în interviul de mai jos.