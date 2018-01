Fostul preşedinte american Barack Obama a dezvăluit care sînt melodiile şi cărţile sale preferate din anul 2017. Piesa muzicală „Mi Gente”, interpretată de J Balvin şi Willy William, deschide una dintre cele două liste, care mai include cîntece ale unor artişti precum Jay-Z, Beyonce, DJ Khaled şi Kendrick Lamar.

„În timpul mandatelor mele, am iniţiat o tradiţie de a îmi împărtăşi lista de cărţi şi melodii preferate. A fost un mod plăcut de a reflecta la lucrările cu care am rezonat şi de a face mai cunoscuţi autori şi artişti din întreaga lume”, a scris fostul preşedinte american pe pagina sa de Facebook, urîndu-le tuturor un an nou „fericit şi sănătos” şi prezentînd cele două liste în care a inclus „de la melodii care m-au făcut să dansez pînă la poveşti care m-au inspirat”.

Lista melodiilor preferate ale lui Barack Obama în 2017 începe cu: „Mi Gente” (J Balvin & Willy William), „Havana” (Camila Cabello feat. Young Thug) şi „Blessed” (Daniel Caesar).

Lista continuă cu: „The Joke” (Brandi Carlile), „First World Problems” (Chance The Rapper feat. Daniel Caesar), „Rise Up” (Andra Day), „Wild Thoughts” (DJ Khaled feat. Rihanna and Bryson Tiller), „Family Feud” (Jay-Z feat. Beyoncé), „Humble” (Kendrick Lamar), „La Dame et Ses Valises” (Les Amazones d’Afrique feat. Nneka), „Unforgettable” (French Montana feat. Swae Lee), „The System Only Dreams in Total Darkness” (The National), „Chanel” (Frank Ocean), „Feel It Still” (Portugal. The Man), „Butterfly Effect” (Travis Scott), „Matter of Time” (Sharon Jones & the Dap-Kings), „Little Bit” (Mavis Staples), „Millionaire” (Chris Stapleton), „Sign of the Times” (Harry Styles), „Broken Clocks” (SZA) şi „Ordinary Love (Extraordinary Mix)” (U2).

Ca „bonus”, Barack Obama a menţionat melodia „Born in the U.S.A.” a cîntăreţului Bruce Springsteen. „Nu a fost lansată încă, dar versiunea blues din show-ul său de pe Broadway este cea mai bună!”, a adăugat Obama.

Între „cele mai bune cărţi” pe care Barack Obama le-a citit în anul 2017 se numără, în ordine: „The Power”, de Naomi Alderman, „Grant”, de Ron Chernow, „Evicted: Poverty and Profit in the American City”, de Matthew Desmond, „Janesville: An American Story”, de Amy Goldstein şi „Exit West”, de Mohsin Hamid, „Five-Carat Soul”, de James McBride, „Anything Is Possible”, de Elizabeth Strout, „Dying: A Memoir”, de Cory Taylor, „A Gentleman in Moscow”, de Amor Towles şi „Sing, Unburied, Sing”, de Jesmyn Ward.

Fostul preşedinte american a mai menţionat ca „bonus” cărţile „Coach Wooden and Me”, de Kareem Abdul-Jabbar, şi „Basketball (and Other Things)”, de Shea Serrano.