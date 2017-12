Fiecare Revelion este un moment de schimbare și împlinire a dorințelor, iar pregătirea pentru această sărbătoare merită toată atenția.

În funcție de mascota principală a anului urmator, care este determinat de vechiul calendar estic, este important să pregătiți în mod corespunzător meniul, să serviți masa, să decorați locuința și, desigur, să selectați îmbrăcămintea de Revelion. În ajunul Anului Nou trebuie să purtăm haine în nuanța nisipului cald, nuanțe de galben și maro pentru ca anul 2018 este anul cîinelui galben. Asadar, în cele ce urmează veți afla în cele mai mici detalii cum trebuie să arătați în noaptea dintre ani.

Rochii galbene

Rochia este ceea ce pune cel mai bine iîn evidență natura feminină. O rochie nouă de culoare galbenă va face să arătați impecabil și de neuitat la orice eveniment, indiferent dacă întîlniți noul an într-un cerc apropiat de prieteni sau la o petrecere zgomotoasă de Revelion. O opțiune ideală vor fi rochiile din țesătură de satin în absolut orice nuanță de galben de la galben lamîie, pînă la nuanța intensă a mierii. Dantela, sifon, brocart, catifea si alte tesaturi vor arata, de asemenea, armonios.

Rochii in nuante de maro

Intalnind Anul cainelui intr-o rochie maro, il veti multumi pe stapanul anului urmator si acesta va va raspunde cu favoare. In functie de locul in care intentionati sa sarbatoriti Revelionul, o rochie ca aceasta poate fi fie seducatoare, extravaganta sau complicata, fie simpla, rafinata, eleganta, fara excese.

Lunga de revelion 2018" height="465" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" src="https://i0.wp.com/xmodax.com/wp-content/uploads/2017/10/9-Ce-purtam-in-seara-de-Revelion-2018.jpg?resize=620%2C465" srcset="https://i0.wp.com/xmodax.com/wp-content/uploads/2017/10/9-Ce-purtam-in-seara-de-Revelion-2018.jpg?w=640 640w, https://i0.wp.com/xmodax.com/wp-content/uploads/2017/10/9-Ce-purtam-in-seara-de-Revelion-2018.jpg?resize=300%2C225 300w" width="620" />

Ce purtam in seara de Revelion 2018 afara

Daca intentionati sa petreceti o noapte de Revelion in strada, in acest caz, merita sa purtati imbracaminte exterioara in aceste nuante. Beneficiul modei moderne va permite sa faceti acest lucru pentru fiecare gust si stil. Look-ul dvs. poate consta dintr-o geaca matlasata de puf sau un palton. Insa daca vreti sa ii faceti pe plac anului cainelului 2018 si sa aratati intr-un pas cu moda, este mai bine sa alegeti modele de sacouri oversize, executate in gama calda de culori galben sau maro.

Ce purtam in seara de Revelion 2018 in afara orasului

Potrivit multor astrologi, anul 2018 va fi cel mai bine intalnit in munti sau in afara orasului. Și aici, trebuie sa respectati regulile de baza in haine, pentru a nu dezamagi cainele. Pentru confort, caldura si eleganta, puteti opta pentru pulovere, pantaloni, cardigane in nuante de maro si galben. De asemenea, look-ul poate fi completata cu ajutorul unei esarfe voluminoase, infasurate de mai mai multe ori in jurul gatului, in culorile principale ale anului.

Incaltamintea

Daca dintr-un anumit motiv nu ati putut gasi tinuta de Revelion in nuantele principale ale anului 2018, nu disperati, incaltamintea galbena sau maro poate salva situatia. Cizmele, pantofii, sandalele, cizmele pana la glezna si alte variante de incaltamine, in orice nuanta de maro si galben, vor completa in mod armonios atat rochia de seara, cat si o tinuta mai simpla, pentru a intalni Revelionul cu prietenii, in strada sau in afara orasului.

Accesorii

Imaginea perfect gandita este o conditie indispensabila pentru crearea unui look elegant. Si in acest scop nu puteau lipsi minunatele chokere, atat de renumite in sezonul precedent. Fabricate din piele naturala si artificiala, impodobite cu lanturi, capse metalice si cuie – aceste sunt este exact ceea ce le plac cainilor. De asemenea, acordati atentie decoratiunilor sub forma de medalii, executate din metal, si nu din aur sau argint, cainele modest si conservator agreeaza aceste metale pretioase.

Machiaj de Revelion 2018

Si machiajul trebuie sa fie conform ultimelor tendinte de moda de Revelion pentru a o multumi pe gazda anului viitor. Aici, ca si in celelalte cazuri, este mai bine sa folositi nuantele de galben si maro. Și daca nuantele de maro sunt destul de traditionale pentru make-up-ul de seara si arata cel mai bine in stilul Smoky eye, atunci cele galbene se vor potrivi oamenilor curajosi si hotarati. Ele pot fi aplicate sub forma de linii de tus, eyeliner sau combinate cu nuante mai deschise.

Idei unghii de Revelion

Realizand imaginea de Anul Nou, nu trebuie sa uitam de manichiura de Revelion. De regula, arta unghiilor completeaza tinuta si mereu echivaleaza cu culorile acesteia. Unghiile galbene sau maro, cu desene si monocrome, netede si texturate, decorate cu pietre, margele si alte decoruri – toate acestea ii sunt foarte pe plac cainelui. Doamnele mai creative pot reprezenta simbolul anului pe una din unghiile sale, rezultatul va fi unul foarte original si neobisnuit.