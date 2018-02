Compania care le oferă angajaţilor 5.000 de dolari pentru concediere

Compania Amazon le oferă angajaţlor sume de pînă la 5.000 de dolari dacă sînt de accord să se concedieze, potrivit Business Insider.

Strategia de a plăti oameni pentru a demisiona poate părea bizară, însă se poate dovedi eficientă, încît ajută compania să rămînă doar cu oamenii dedicaţi.

„Vrem ca oamenii care lucrează la Amazon să îşi dorească să fie aici”, a transmis purtătoarea de cuvînt a companiei, Ashley Robinson. „Scopul este să încurajăm oamenii să se gîndească serios la locul lor de muncă şi la ceea ce îşi doresc. Pe termen lung, credem că dacă locul de muncă este un loc în care nu îţi doreşti să fii, impactul nu este pozitiv nici pentru angajat, nici pentru companie”.

Robinson a spus că oferta le este prezentată angajaţilor o singură data pe an.

Angajaţilor cu normă întreagă li se oferă sume cuprinse între 2.000 de dolari şi 5.000 de dolari, în funcţie de experienţă, potrivit The Atlantic.

Strategia nu ajută doar la o structură organizaţională sănătoasă, ci ajută angajaţii să fie mai dedicaţi locului de muncă, scrie autorul Ian Ayres, care a descris efectele psihologice ale acestui concept în cartea lui „Carrots and Sticks: Unlock the Power of Incentives to Get Things Done.