Cine sînt actorii și cineaștii care au cîștigat cele mai multe premii Oscar

Din 1929 încoace, Premiile Oscar sînt cele mai importante premii din industrie, iar în tot acest timp au adunat numeroase recorduri.

Să vedem, așadar, cine sînt actorii și cineaștii cu cele mai multe Oscaruri, dar și cele mai premiate filme, scrie historia.ro.

Katharine Hepburn, una dintre cele mai apreciate actrițe din Epoca de Aur a Hollywood-ului. A fost nominalizată la Oscar de 12 ori și a primit patru premii pentru cea mai bună actriță, pentru filmele Morning Glory, Guess Who’s Coming to Dinner, The Lion in Winter și On Golden Pond.



Edith Head, creator de costume, a cîștigat opt trofee Oscar pentru All About Eve, Sabrina, The Sting, The Facts of Life, Roman Holiday, A Place In The Sun, Samson and Delilah și The Heiress. A mai nominalizată pentru același premiu de 18 ori.



Actrița Meryl Streep este considerată regina Oscarurilor: deține recordul pentru cele mai multe nominalizări la categoria cea mai bună actriță în rol principal/secundar – un total de 19, dintre care a cîștigat pînă acum trei. A primit trofeul pentru Kramer vs. Kramer, Sophie’s Choice și The Iron Lady.

Clasicul All about Eve a doborît recordurile în 1950 cînd a fost nominalizat pentru 14 premii Oscar. Recordul a fost egalat în 1997 de către Titanic.



Walt Disney este cineastul cu cele mai multe trofee Oscar:a primit, de-a lungul vieții, nu mai puțin de 26 de premii – 22 cîștigate și 4 onorifice. El deține de asemenea recordul pentru persoana cu cele mai multe trofee cîștigate în același an – patru.





În istoria premiilor Oscar, trei filme au reușit să își adjudece 11 trofee:Ben Hur, Titanic și The Lord of the Rings:The Return of the King.În 2003, marele cîștigător al galei Oscar a fost The Lord of the Rings, care a cîștigat toate cele 11 premii la care a fost nominalizat. În trecut, două filme cu același număr de nominalizări – The turning point și The Color Purple – nu au cîștigat nici măcar un trofeu, fiind considerate marii pierzători.Doar trei filme au cîștigat ceea ce este cunoscut drept „Oscar’s Big Five” – adică premiile pentru cel mai bun film, cel mai bun actor și cea mai bună actriță, cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu. Este vorba de comedia It happened one night (1934), One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) și Silence of the lambs (1991).Legendarul regizor John Ford a reușit să cîștige de-a lungul carierei patru (din cinci nominalizări) trofee pentru cea mai bună regie, pentr filmele The Informer, The Grapes of Wrath, How Green Was My Valley și The Quiet Man.Tatum O’Neal a cîștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 1973, la vîrsta de 10 ani, devenind astfel cea mai tînără cîștigătoare din istoria Oscarurilor. Doar o altă vedetă a primit un Oscar la o vîrstă chiar și mai timpurie:Shirley Temple a primit un premiu onorific la vîrsta de 6 ani.În 2002, Adrien Brody a primit premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul din Pianistul, cu doar cîteva zile înainte să împlinească 30 de ani.Cînd a cîștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în 1986, pentru filmul Children of a Lesser God, Marlee Martin avea 21 de ani (și 218 zile). Recordul este cu atît mai impresionant cu cît era filmul de debut al lui Marlee – care a fost și prima femeie surdă care a cîștigat premiul.