Zumbreanu neagă că s-ar face vinovat de condamnarea Moldovei la CEDO

Noul șef al Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, respinge acuzațiile ce i se aduc de opoziție, precum că s-ar face vinovat de condamnarea Republicii Moldova la CEDO, notează NOI.md.

Potrivit opoziției, Zumbreanu ar fi implicat în cel puțin trei dosare care s-au finalizat cu condamnarea Moldovei la CEDO și prejudicierea statului cu milioane de euro. Șeful CNA a precizat însă că nicio acțiune întreprinsă de el în calitate de ofițer de urmărire penală nu a fost în măsură să încalce drepturile omului.

„Eu am vorbit despre acest lucru chiar în plenul Parlamentului, în momentul în care am fost numit. Reiterez: nicio acțiune de-a fostului ofițer de urmărire penală Bogdan Zumbreanu nu a fost de natură să încalce drepturile omului, fapt care ar fi rezultat cu condamnarea Republicii Moldova la CEDO. Eu am instrumentat cauze penale care au fost subiectul unor investigații la Curte, însă au fost contestate nu acțiunile efectuate de ofițerul de urmărire penală”, a spus el în cadrul emisiunii „Important”.

Șeful CNA a mai precizat că Moldova a fost condamnată pentru erori de procedură comise de alți actori procedurali, cărora nu a vrut să le dea numele. „Nu vreau să spun acum cine, pentru că asta ar însemna să dau vina pe altcineva”, a adăugat Zumbreanu.

Bogan Zumbreanu a mai menționat că nu se teme să-și piardă funcția, în eventualitatea schimbării puterii, după alegerile din 2018.

„Mandatul directorului CNA este de cinci ani. Demiterea directorului poate avea loc în anumite condiții strict prevăzute de lege. Sper să nu se ajungă la așa ceva, să nu dau motive pentru a fi demis, și să-mi duc mandatul pînă al sfîrșit. Dacă nu exponenții puterii, dar Patria va avea nevoie de specialiști, o să-mi fac datoria așa cum mi-am făcut-o pînă acum”, a punctat el.

Menționăm că Bogdan Zumbreanu a fost numit în funcția de director al CNA în decembrie 2015, după ce a cîștigat concursul organizat de autorități în acest sens.