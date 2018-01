Scandalul de la Casa Albă: cum arată acum Monica Lewinsky

În urmă cu 20 de ani, Monica Lewinsky a devenit cunoscută odată cu declanșarea celui mai mare scandal de la Casa Albă din istoria Americii.

Scandalul care a făcut înconjurul lumii a izbucnit în ianuarie 1998, cînd ştirile despre aventura tinerei stagiare cu preşedintele de atunci al Statelor Unite, Bill Clinton, au început să apară una după alta. Acum, fosta amantă a lui Clinton a postat un mesaj pe Twitter cu ocazia celor 20 de ani de la evenimentul care i-a marcat viața.

„Timp de 20 de ani, am marcat 16 ianuarie ca ziua în care am supraviețuit încă un an din 1998 încoace”, a scris ea pe rețeaua de socializare.

Lewinsky ar fi început să flirteze cu Clinton la scurt timp după începerea programului său de stagiatură, mărturisindu-i preşedintelui că a făcut o pasiune pentru el. După această dezvăluire, Clinton o invita tot mai des pe Lewinsky în biroul lui, lucru observat şi de ceilalţi angajaţi. Nu a durat mult pînă cînd aceasta a fost transferată la Pentagon, unde a cunoscut-o pe Linda Tripp.

Aşa-zisa ei prietenă, Linda Tripp, a înregistrat în secret conversaţiile în care Lewinsky, atunci în vîrstă de 22 de ani, descria relaţia cu Clinton, ca apoi să le dea presei.

În anii de după scandal, fosta stagiară s-a mutat la Londra și a evitat apariţiile publice din cauza rușinii. A reapărut însă în public în 2014, odată cu eseul pe care l-a publicat în revista Vanity Fair, intitulat „Ruşine şi supravieţuire”, unde a vorbit despre viaţa ei şi despre scandalul în care fusese implicată. Apoi a dat un interviu celor de la National Geographic, tot pe aceeași temă.