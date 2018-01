La scurt timp după ce cartea lui Michael Wolff, ”Fire and Fury” despre președintele Donald Trump și administrația de la Casa Albă a devenit cea mai citită carte a începutului de an, încă o carte despre Trump zguduie liniștea de la Casa Albă: ”Nebunie Media: Donald Trump, Presa și Războiul împotriva adevărului” scrisă de Howard Kurtz de la Fox News.

Cartea ”Media Madness: Donald Trump, The Press, And The War Over The Truth” (”Nebunie Media: Donald Trump, Presa și Războiul împotriva adevărului”) scrisă de Howard Kurtz de la Fox News, va fi lansată pe 29 ianuarie. Washington Post a obținut fragmente înainte de lansare și a detaliat o parte din conținutul acesteia.

Acesta va fi a doua carte despre Trump și Casa Albă, lansată în luna ianuarie după controversatea Fire and Fury a lui Michael Wolff, care povestește bîrfele despre primele nouă luni ale echipei lui trump la Casa Albă.

Autorul noii cărți, Kurtz, care, l-a avut invitat pe Trump de mai multe ori în emisiunea sa Media Buzz de la Fox News, a scris o carte despre care se spune că este un portret îndulcit al personalului Casei Albe față de cartea lui Wolff. Cu toate acestea, volumul conține povești despre echipa de la Casa Albă care este incapabilă să-l controleze pe președinte să facă unele lucruri despre care i-au cerut cu insistență să nu le facă și au spus despre acesta că este bolnav de sfidare.

Potrivit The Washington Post, cartea dezvăluie cum anumite postări pe Tweeter ale lui Trump a dus la haos în rîndul personalului Casei Albe, unele dintre cele mai grave fiind cele privind interzicerea persoanelor transgender de a se angaja în armată sau pretențiile sale că i-au fost interceptate convorbirile în timpul campaniei electorale de către administrația Obama.

Kurtz a scris și despre dezbaterea privind dimensiunile mulțimii care a participat la Inauguration Day pe 20 ianuarie 2017. Deși consilierul Kellyanne Conway, a încercat să-l descurajeze pe președinte să-i ceară lui Sean Spicer să atace presa în legătură cu știrea privind numărul celor prezenți la Washington, Trump i-a ordonat purtătorului său de cuvînt să o facă oricum, ducînd la un număr mult mai mare de știri pe acest subiect. Mai tîrziu, președintele ar fi recunoscut în fața lui Conway că ”Ai avut dreptate. N-ar fi trebuit să fac asta”.

La începutul acestui an, Michael Wolff a scris cartea Fire and Fury: Inside the Trump White House după ce a petrecut un an la Casa Albă și a avut acces la personalul din administrația lui Trump. Cartea controversată a fost publicată în ianuarie și s-a vîndut deja în peste un milion de exemplare.

În cartea „Fire and Fury: Inside the Trump White House”, Scriitorul Michael Wolff scrie că Donald Trump nu și-a dorit cu adevărat să cîștige președinția, dar și despre relațiile complicate dintre consilierii acestuia.