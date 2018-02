Un tigru de pluș a alertat polițiștii scoțieni

Poliţiştii scoţieni au fost alertaţi de un fermier care a crezut că un tigru a intrat în grajd peste vacile sale.

Bruce Grubb s-a dus să hrănească animalele, cînd a văzut „tigrul” în mijlocul cirezii şi a paralizat de teamă. Mai multe echipe de poliţişti au fost trimise urgent la ferma Peterhead din Aberdeen. „Pînă cînd nu am ştiut exact cu ce anume ne confruntam, am luat în calcul toate opţiunile”, a spus inspectorul George Gordiner.

Poliţia a descris incidentul drept „un apel fals făcut cu intenţii bune”, informează Rador. Timp de o oră, poliţiştii au rămas în maşinile de patrulare, pentru a se gîndi cum să acţioneze. După un timp, s-a dovedit că felina pe care o crezuseră un tigru fioros era, de fapt, un animal de pluş. „Eram absolut treaz. Nu am consumat alcool. Nu am avut nicio îndoială că nu ar fi vorba despre un tigru adevărat. Am tras o spaimă pe cinste. Eram de-a dreptul îngrozit că îmi va mînca animalele înainte ca poliţia să intervină şi să-l împuşte”, a mărturisit fermierul după întîmplarea amuzantă. Poliţiştii au demonstrat că au simţul umorului şi au luat jucăria la secţie, unde va deveni mascota lor. Se pare că cineva a făcut o glumă şi a pus animalul de pluş în mijlocul grajdului, special pentru a-l speria pe bărbat.