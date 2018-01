Imagini spectaculoase cu cerul din Australia, în urma incendiilor de vegetație

Peste 1.200 de hectare au fost distruse în urma incendiilor care au avut loc în ultima perioadă, notează BBC News.

Peste 150 de pompieri se luptă cu incendiile de vegetație care au cuprins mai multe zone din Australia, în urma valului de caniculă.

Flăcările puternice au oferit și un spectacol. Oamenii au fost surprinși de culorile cerului în urma incendiilor. Mulți dintre ei au postat numeroase poze pe rețelele de socializare.

Bush fire in the foothills made the sky look crazy. It made a derelict house in Midland we were passing look way more interesting than it is. Got Tash to stop the car do I could take a photo of it. The Guildford ones are from from the car as we drove through:)#perth#guildfordpic.twitter.com/hnw1rjLQEh