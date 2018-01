ŠKODA AUTO a mai stabilit un record: în 2017 au fost comercializate 1,2 mln. de automobile

În 2017 ŠKODA AUTO a înregistrat un nou record de vânzări. Producătorul ceh a transmis clienților 1 200 500 automobile, cu 6,6% mai mult ca în 2016 (1 126 500 unități). Al patrulea an consecutiv ŠKODA AUTO comercializează peste un milion de mașini per an. Plus la bestsellerul global al brandului, modelele ŠKODA OCTAVIA, creșterea se datorează ŠKODA SUPERB și noilor SUV KODIAQ și KAROQ, care au plăcut mult cumpărătorilor.

«2017 a fost cel mai reușit din istoria de 122 ani ŠKODA. Aceasta ne dă și mai multe puteri pentru noi victorii, și mulțumesc tuturor clienților pentru încrederea față de brandul ŠKODA. Anul trecut a demonstrat, că «Strategia-2025» ne va permite să fim gata pentru modificările care vor interveni în ramura auto în viitorul apropiat. Succesele ne mai motivează să luăm noi culmi și noi urmăm acest curs grație noilor produse și servicii spore bucuria clienților brandului», – a comentat Bernhard Maier, președintele consiliului director ŠKODA.



«Faptul că ambele modele noi de pe segmentul SUV au plăcut clienților, este meritul rețelei noastre de dealeri. Ele au muncit perfect în a. 2017și sunt parte a succesului nostru», – a adăugat Alain Favey, membrul consiliului director ŠKODA, responsabil de marketing.



Finele anului a fost pentru ŠKODA la fel de reușit, ca și începutul. După ce în 2017 a fost stabilit recordul de vânzări în ianuarie, producătorul ceh l-a depășit în decembrie. Cu rezultatul de 107 500 mașini comercializate, ŠKODA a depășit rezultatul anului precedent cu 19,2%.



În Europa de vest în a. 2017 au fost comercializate 477 700 mașini, cu 5,2% mai mult ca în anul precedent (2016: 454 000 unități). În decembrie, vânzările ŠKODA au crescut cu 7% и - 33 600 automobile (2016: 31 400 unități). Germania cu rezultatul 173 300 mașini este a doua piață a mărcii, ca volum. În a.2017 vânzările au crescut cu4,9% (2016 : 165 200 unități). Astfel, ŠKODA iarăși este brandul străin nr.1 în Germania și își consolidează pozițiile printre mărcile populare. În decembrie, creșterea ŠKODA pe această piață a constituit 12,2%, clienților le-au fost transmise 13 500 automobile (2016: 12 100 unități). În sfârșit, în anul 2017 marca cehă a înregistrat o creștere în Franța (27 300 unități, +18,5%), Italia (24 700 unități, +20,3%), Austria (24 300 unități, +17,9%) și Norvegia (8 600 unități, +11,7%). O creștere sigură a înregistrat piața Greciei (3 200 unități, +116,5%).





În Europa Centrală vânzările ŠKODA în a. 2017 au crescut cu 12,7% - 207 100 mașini (2016: 183 800 unități). În ultima lună compania a comercializat 14 200 automobile, cu 5,6% mai mult ca în aceeași perioadă a a.2016 (13 400 unități). Acasă, ŠKODA și-a sporit vânzările cu 8% - 95 000 automobile (2016 : 88 000 unități). În Polonia (66 600 unități; +18,5%), Slovacia (21 000 unități, +11,4%), Ungaria (12 700 unități, +16,2%), Slovenia(7 100 unități, +12,7%) și Croația (4 700 unități, +35,7%) marca cehă a avut creșteri majore.În Europa de Est, fără Rusia, ŠKODA la fel a crescut ferm. 41 300 de mașini comercializate , cu17,9% mai mult ca în a.2016 (35 100 unități). În decembrie au fost comercializate3 900 automobile, cu36,2% mai mult(2016 : 2 800 unități). Au sporit vânzările în Țările Baltice (7 400 unități, +13,3%), Serbia(6 700 unități, +17,5%), Ucraina(6 100 unități, +69,4%) și Bosnia(1 600 unități, +16,5%).În Rusia, vânzările ŠKODA au fost de62 302 automobile, cu12,5% mai mult (2016: 55 386 unități). Toate modelele de pe piața rusă au arătat o creștere: RAPID (29 445 unități; +13,5%), OCTAVIA (22 648 unități; +4,1%), SUPERB (1 881 unități; +34,9%). Este întrebat primul SUV de familie al mărcii ŠKODA KODIAQ: de la lansarea lui în iunie în Rusia au fost comercializate2086 unități.Cea mai mare piață pentru ŠKODA rămâne China. În2017 brandul a sporit vânzările cu2,5% -325 000 automobile (2016 : 317 100 unități). În decembrie aici s-au comercializat42 400 mașini– cu 41,8% mai mult ca în aceeași perioadă a lui2016 (29 900 unități).Piețele Israelului (23 400 unități, +14,5%) și Indiei (17 100 unități, +31,4%) la fel au înregistrat o creștere în a. 2017.Vânzările ŠKODA în2017 (în unități, pe modele, comparativ cu rezultatul a 2016 ):ŠKODA OCTAVIA (418 800; -3,9%)ŠKODA RAPID (211 500; -0.6%)ŠKODA FABIA (206 500; +2,1%)ŠKODA SUPERB (150 900; +8,7%)ŠKODA KODIAQ (100 000; –)ŠKODA YETI (69 500; -27,8%)ŠKODA KAROQ (doar în Europa: 6 300; –)ŠKODA CITIGO (doar în Europa: 37 100; -8,8%)Top 10 cele mai bune piețeŠKODA în2017Țara Vânzări în20171. China 325 000 unități2. Germania 173 300 unități3. Republica Cehă 95 000 unități4. Marea Britanie 80 100 unități5. Польша 66 600 единиц6. Rusia 62 300 unități7. Franța 27 300 unități8. Turcia 25 000 unități9. Italia 24 700 unități10. Austria 24 300 unități