Enigma dezvăluită! De ce călugării de pe muntele Athos nu fac cancer

Hrana pentru trup și suflet este secretul magic-divin! Călugarii ordocși de pe muntele Athos se numără printre cele mai sănătoase comunității de pe pămînt și dețin secretul longevității și al sănătății fizice și mentale.

Un studiu complex și întins pe parcursul a 10 ani vine să ne uimească și să ne demonstreze că simplitatea este secretul de bază al longevității și al sănătății îndelungate. Rezultatele acestui studiu? Sînt pur si simplu fascinante. Se pare ca una dintre cele mai sanatoase comunitati de pe pamant este cea a calugarilor de pe muntele Athos. Sanatatea mentala si fizica a calugarilor greci, riscul scazut al bolilor cardiovasculare, dar si longevitatea se datoreaza unui stil de viata echilibrat si unui stil alimentar modest si sanatos.Sigur, veti spune, nu ne aflam nici pe muntele Athos si nici nu avem la dispozitie timpul, vointa, aerul sau alimentele pure cultivate pe muntele sfant. Vremurile sunt de asta natura incat este aproape imposibil sa urmam intocmai aceasta dieta si stil de viata indiferent de cat de sanatosi ne-am dori sa fim. Dorim insa ca acest articol sa ne inspire in alegerile pe care le facem zilnic in ceea ce priveste alimentatia si sa optam, pe cat posibil, catre alimentele care ne aduc cat mai aproape de natura si de Dumnezeu.Din cei 1500 de calugari care locuiesc in 20 de manastiri antice si a caror stare de sanatate a fost studiata intre 1994 si 2007, niciunul dintre ei nu a dezvoltat cancer intestinal si numai 11 au fost afectati de cancer de prostata. Cercetarile sunt cu atat mai uimitoare cu cat aflam ca media de varsta a calugarilor a caror sanatate a fost investigata era de 40-104 ani.muntele athos Studiile ne arata ca monahii nu au dezvoltat practic boli de inima, ca nu s-au confruntat cu stopuri cardiace si nici cu atacuri cerebrale. Uluitor este si faptul ca incidenta bolii Alzheimer in randul acestei comunitati a fost de 0, iar cancerul (plamani, intestine, vezica) a fost inregistrat in rate neobisnuit de scazute. Din 1500 de calugari, doar un procent mic au dezvoltat cancerul. Niciunul nu a dezvoltat cancer la plamani sau la intestine.Desi sexul frecvent este necesar pentru a reduce riscul cancerului la prostata – una dintre cele mai frecvente si mai de temut boli care afecteaza barbatii adulti – in cazul calugarilor, rata cancerului la prostata a fost mai putin de un sfert din rata internationala. Va recomandam documentarul “Mt. Athos: A visit to the Holy Mountain” produs de Harry Radliffe and Michael Karzis, ce ne ofera o privire obiectiva asupra stilului de viata si alimentatie de pe muntele sfant.Traditiile si obiceiurile stilului de viata din manastirile de pe muntele Athos, pe care insusi Printul de Wales le viziteaza cu regularitate, sunt neschimbate de 1000 de ani. Se pare ca monahii ortodocsi au gasit echilibrul perfect intre a fi vegan si a fi vegetarian, introducand in alimentatia lor grasimi si proteine de buna calitate. Acestia consuma mancare proaspata preparata din alimente proaspete si constand mai ales in legume, fructe, boabe de leguminoase si cereale in moderatie. Mediul in care traiesc acestia este lipsit de stres si de poluare, iar comunitatea este una bine sudata, in care calugarii se sprijina si se ajuta reciproc. Dieta traditionala din posturi abunda in vitamine, antioxidanti, nutrienti si acid folic, avand in acelasi timp un continut sarac in grasimi animale saturate.“Calugarii de pe muntele Athos nu manancau carne”, spune parintele Epifanios Miloptaminos in cartea “Cooking on Mount Athos” (momentan disponibila doar in Grecia). “Cuvantul unt nu este nicaieri mentionat in carte si nu adaugam faina pentru a ingrosa sosurile. Pur si simplu lasam ingredientele sa fiarba pana scad.”Deoarece carnea este exclusa cu desavarsire din dieta calugarilor (consumata in cantitati mari este asociata cu un risc crescut de cancer intestinal), in weekend si de sarbatori se consuma in schimb peste sau fructe de mare. Dulciurile sunt consumate doar ocazional si sunt preparate in casa, cu ingrediente naturale cultivate chiar de calugari. Produsele lactate sunt consumate ocazional, in cantitati modeste. “Majoritatea dulciurilor sunt facute din zahar si altele din miere. Ne facem propriile bucati de halva de susan pentru perioadele de post si ne cultivam propriile legume si fructe”, a comentat calugarul Epifanios intr-un articol publicat pe greece.greekreporter.com.Oamenii de stiinta asociaza sanatatea de invidiat a calugarilor de pe muntele Athos cu obiceiurile lor nutritionale si viata lor de calitate. “Cheia este dieta care alterneaza intre zile cu si fara folosirea uleiului de masline, plus o multime de proteine din plante”, afirma Harris Aidonopoulo, urolog la Universitatea din Thessaloniki, in ziarul “Independent”. “Nu este doar ceea ce numim dieta mediteraneana, ci si faptul ca inca mananca in stilul vechi traditional, al celor doua mese pe zi, una dimineata si una seara. Mesele simple cu pauze normale sunt foarte importante”, a adaugat acesta.