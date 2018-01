Aplicaţia care nu poate fi folosită decît dacă ai 5% baterie la telefon

Pentru cei care nu sunt prevăzători cu bateria telefonului, sau cărora li se întâmplă să rămână fără energie la smartphone accidental, aplicaţia ”Die With Me” s-ar putea dovedi o alternativă amuzantă la ceea ce poate fi considerată o situaţie destul de neplăcută.

Creatorul aplicaţiei Die With Me, Dries Depoorter, a spus într-un interviu recent că intenţia sa atunci când a creat platforma a fost să aducă zâmbetul pe buzele persoanelor ale căror telefoane urmează să se stingă din cauza lipsei de baterie.

Aplicaţia este, în esenţă, o platformă mobiă de chat care te conectează cu alţi nefericiţi ale căror telefoane urmează şi ele să ”moară”, de aici şi numele ei. De asemenea, Depoorter a ţinut să întărească faptul că aplicaţia sa nu conservă nicidecum bateria în vreun mod revoluţionar şi nici nu are milă de cele cinci procente rămase.

În plus, scopul platformei de chat poate este de a fi folosită pentru a te întâlni cu cineva care se află în aceeaşi situaţie, şi de a purta conversaţii faţă în faţă, umane, după ce smartphone-urile se vor stinge.

Deşi este o idee hazlie, care are potenţialul de a-ţi descreţi fruntea, Die With Me nu are vreo funcţie reală care să te ajute atunci când situaţia este disperată şi ai nevoie cu adevărat de acele ultime procente de baterie.

Oricum, pentru a preveni situaţiile neplăcute, cel mai bine e să porţi după tine o baterie externă.