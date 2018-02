Produsele legendare care se fabrică pînă în prezent (FOTO)

Unele produse, care au fost fabricate în RSSM, nu numai că au devenit legende locale, ci și legende unionale. Ne-am amintit de 10 branduri sovietice, care au supraviețuit epocii în care au fost create, analizînd ce se întîmplă cu ele în prezent.

Pe data de 12 mai 1989 a fost dată în exploatare cea mai mare Fabrică de Parfumerie și Cosmetice din RSSM - "Viorica" . Activitatea întreprinderii a început cu producția unui singur tip de cremă și a mai multor tipuri de șampoane. Produsele de debut ale fabricii au fost șampoanele: "Victoria", "Viorel", precum și linia pentru copii "Victorița" și "Victoraș". În prezent, "Viorica-Cosmetic" are în sortiment circa 400 de diverse tipuri de produse cosmetice și de parfumerie. Din anul 2012 face parte din holdingul "DAAC HERMES GROUP".În anii 70 ai secolului al XX-lea Fabrica de Tutun de la Chișinău (în prezent SA "Tutun CTC") a devenit una dintre întreprinderile dotate cu cele mai avansate tehnologii din fosta Uniune Sovietică. Istoria fabricii a început în anul 1924, cînd la periferia capitalei a fost deschis un atelier de lucru pentru umplerea țigărilor. În anul 2017 compania va aniversează 93 de ani de la fondare. În anii săi de glorie, fabrica producea aproximativ 10 miliarde de țigări pe an pentru nevoile fostelor republici sovietice și țările din regiunea Balcanilor. Astăzi SA "Tutun CTC" produce aproximativ 1,3 miliarde de țigări pe an. Dacă în anii buni producția combinatului acoperea aproximativ 80 la sută piața de tutun a Moldovei, atunci în prezent "Tutun CTC" și trei producători locali, dețin aproximativ 10 la sută din aceasta."Barza Albă" este brand-ul moldovenesc al divinului de consum curent (brandy). Pe teritoriul țărilor CSI, de multe ori este răspîndit sub denumirea greșită de "coniac". Vorba e că în URSS coniac era numit orice brandy, fabricat după tehnologiile apropiate cu cele de producție a adevăratului coniac. Divinul cu marca "Barza Albă" este produs din anul 1978. În acel an, prin decizia Minpișceprom al URSS fiecăreia dintre republicile unionale i-a fost trasată sarcina de a elabora și începe producția coniacului ordinar republican de brand, pentru a fi evitată confuzia între coniacul cu trei, patru și cinci stele, produs în Georgia, Armenia, Moldova și alte republici.În Moldova elaborarea coniacului ordinar republican i-a fost încredințată Secției tehnologiilor de producție a coniacului a Institutului Tehnologic de Construcție a Asociației Științifice de Producție «Ialoveni». Primele loturi au fost fabricate la Bălți, producția industrială a fost organizată în anul 1979. După ce în anul 2000 Combinatului de la Bălți i-au fost anulate drepturile exclusive pentru marcă, "Barza albă" este produsă de Asociația "Aroma" de la Chișinău, Fabrica de Vinuri Călărași, "Vinăria-Bardar" și Fabrica de Vinuri și Coniacuri "KVINT" de la Tiraspol.Istoria "legendei dulci" a țării noastre a început în anul 1946 cu asocierea mai multor manufacturi mici. Aceasta fiind o companie mică artizanală care producea doar biscuiți și paste făinoase. În prezent SA "Bucuria" este cea mai mare și unica în Republica Moldova întreprindere specializată de producere a tuturor tipurilor de produse de cofetărie zaharoase, de ciocolată și produse din ciocolată. În plus, aici se produc și produse de patiserie: napolitane și biscuiți. Sortimentul producției fabricii numără circa 450 de denumiri.Fabrica de Coniacuri și Vinuri de la Tiraspol, denumirea fiind un acronim al sintagmei "coniacuri, vinuri și băuturi Tiraspol" (din rusă). Deși compania a fost fondata încă în anul 1897, primele spirturi de coniac au fost puse la maturare în perioada sovietică, în anul 1938.Anume în timpurile sovietice coniacurile "Kvint" au devenit brand-uri în întreaga Uniune Sovietică. E aceeași istorie ca și în cazul cu"Barza Albă".Să numim divinurile "Kvint" coniacuri e moștenire sovietică. Coniacul – este diversitatea brandy-ului, fiind produs din anumite soiuri de struguri printr-o tehnologie specială în regiunea Charente, Franța. Brandy-ul produs în zona Moldovei e mai potrivit să fie numit divin. În fiecare an, întreprinderea "Kvint" produce aproximativ 20 de milioane de sticle cu vinuri și coniacuri, băuturi spirtoase, printre care mai mult de 30 de tipuri de divinuri (coniacuri) maturate de la 3 pînă la 50 de ani. Fabrica "Kvint" face parte din holdingul "Sheriff".Fabrica de covoare Ungheni a fost construită în anul 1980. La ora actuală aceasta este cea mai mare fabrică de producție a covoarelor din Europa Centrală. La Întreprinderea Covoare-Ungheni lucrează mai mult de 500 de angajați, anual se produc cinci mii de metri pătrați de covoare. Un covor se face în aproximativ 10 minute. 95% din producția fabricii este exportată. De exemplu, covoarele de Ungheni pot fi văzute în Duma de Stat a Rusiei, în clădirea Parlamentului României și în Palatul regelui Arabiei Saudite."Buchetul Moldovei" – este brandul vinurilor aromatizate, care sînt produse de fabrica cu aceeași denumire, situată la Dubăsari. Vinul "Buchetul Moldovei" a fost creat după anul1966, atunci cînd prin decretul special al Guvernului RSS Moldovenești Fabricii de Vinuri de la Dubăsari i-a fost încredințată organizarea producției de vinuri aromatizate de înaltă calitate (a vermuturilor). Tehnologii fabricii au elaborat într-un termen scurt (mai puțin de 1 an) o compoziție originală a ingredientelor și tehnologia vinurilor: "Buchet Moldavii", "Roua dimineții", "Romanița", "Toamna", "Miros de livadă", "Visul".Primele două branduri fac și astăzi parte din sortimentul produselor de vinificație. Au fost sădite plantații întregi de ierburi aromatice și curative, construite secții speciale pentru procesarea plantelor și producerea extractelor din materii prime naturale pentru fabricarea vinurilor aromatizate, a fost deschisă secția de îmbuteliere. Lista de produse fabricate în prezent numără astăzi circa 15 denumiri de vinuri și băuturi. Fabrica "Buchetul Moldovei" face parte din holdingul "Sheriff".Fabrica de încălțăminte "Floare" de la Bender a fost creată în anul 1974 în baza Acordului de colaborare între URSS și RDG privind cooperarea în organizarea producției pantofi "casual", partea de sus din material textil, iar tălpile din PVC. Au trecut mai bine de 40 de ani, dar unele modele de papuci de cult rămîn, practic, neschimbate.Încă un brand din RSSM, denumirea căruia nu corespunde adevărului. Este vorba despre faptul că "Heresul" este un vin alb alcoolizat, care este produs numai în Spania și numai în triunghiul dintre orașele Jerez de la Frontera, Sanluukar de Barrameda și El Puerto de Santa María. Heresul de Ialoveni este o elaborare a tehnologilor sovietici. La Ialoveni, în anul 1953, a fost fondată o gospodărie vitivinicolă, specializată numai în vinuri de tip "Heres". Tehnologii acestei gospodării au lucrat, în mod activ, la dezvoltarea sistemelor pentru procesarea Heresului, fiind utilizate și metodele clasice de producție ale vinurilor de tip Heres. După destrămarea URSS gospodăria a fost reorganizată în Societate pe Acțiuni "Vinuri Ialoveni", iar din anul 2006 vinurile de tip Heres, produse aici, au început să fie numite nu Heres, ci Sherwin-uri (Shervin).În anul 1965 pe teritoriul satului Varnița a fost săpată prima sondă arteziană. Astfel a început producția apei minerale cu aceeași denumire. Cea mai populară este apa minerală "Varnița" din sonda №5. Apa vine aici de la o adîncime de 90 de metri și este ca compoziție cea mai apropiată de mediul alcalin al corpului uman. În URSS, sonda №5 a fost utilizată atît de activ, încît special pentru ea a fost construită o secție aparte, care lucra 24 de ore. Din această secție apa minerală era încărcată în vagoane și trimisă prin întreaga Uniune Sovietică. Astăzi apa minerală naturală de masă cu proprietăți curative "Varnița", extrasă din sondă №5, este îmbuteliată la Fabrica de Bere de la Bender.