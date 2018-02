Doi minori au ajuns pe mîna polițiștilor

Doi minori în vîrstă de 17 ani au ajuns pe mîna polițiștilor după ce au spart o mașină și au furat un player auto.

Forțe din cadrul Batalionului de Reacționare Operativă au intervenit de urgență, iar suspecții au fost reținuți la faţa locului. Totul a avut loc în această dimineață, în jurul orei patru, în sectorul Botanica al Capitalei.

Tinerii sînt originari din Raionul Leova și își făceau studiile în Capitală. Ei și-au recunoscut fapta și au fost duși la Inspectoratul de Poliție Botanica.



Automobilul era parcat în fața unui bloc, suspecţii fiind observaţi de un locatar.



"Am ieșit la balcon să fumez o țigară. Și văd două persoane, automobilul meu stă în deal. S-au apropiat, s-au uitat, s-au învîrtit, au mers la vale, altă mașină. Am sunat la poliție, zic e gălăjii afară, cineva se bagă la mașină. Am ieșit afară. L-am oprit și în acest timp poliția a venit la vale", a spus un martor ocular.



Bănuiţii au fost reținuți pentru 72 de ore. Ei riscă pînă la doi ani de închisoare.