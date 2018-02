Călătoria Conștiinței pe iahtul «Șaman» (FOTO)

Probabil, pentru început, trebuie să vă povestim despre scopul călătoriei în jurul lumii cu catamaranul cu pînze «ȘAMAN»…

Scopul principal al expediției este Iluminarea

Iluminarea în sensul Educației, adică dezvoltarea minții. Extinderea orizontului și a capacității de a lua decizii mai corecte și mai înțelepte.

Vorbim aici despre faptul că viața noastră nu se schimbă în bine, dacă nu devenim mai înțelepți. Dacă nu învățăm din greșeli, ele se repetă.

Anume în acest context, scopul principal al călătoriei este de a ilumina un număr maxim de persoane, ca acestea să obțină cunoștințe noi, experiențe noi, impresii noi, emoții noi, iar ca rezultat, o nouă motivație.

Intenționăm să realizăm acest lucru cu ajutorul a trei surse de emoții pozitive. Pentru fiecare persoană, care va urca la bordul iahtului «Șaman» vor fi disponibile cel puțin trei surse de bucurie:

1. Înțelepciune. Adică, Extinderea Conștiinței sau însușirea unei metode concrete, garantate, subliniez, GARANTATE, pentru îmbunătățirea vieții. Acest lucru presupune, de asemenea, o modalitate de a rezolva o varietate de probleme, cum ar fi: temerile, depresia, sărăcia, slăbiciunea, disperarea, conflictele sociale și multe altele.

2. Iahting. Adică întreaga gamă de romantism a vieții pe iaht, cu ale sale valuri, delfini, cu bătături însîngerate, insule, furtuni și apusuri de soare pe jumătate de cer.

3. Fotografierea. Adică contemplarea și fotografierea unor locuri incredibil de frumoase, dar de asemenea, greu accesibile.

Se poate spune și într-un alt mod, cum că călătoria în jurul lumii pe iaht este o formă a unei Universități neobișnuite a vieții. Acesta este modul de a obține Cunoștințe extraordinare și o Experiență absolut unică. Și trebuie să realizați că orice instruire are propriul său preț de cost. Nimeni, cu excepția dumneavoastră, nu vă va hrăni, nu vă va spăla, nu vă va îmbrăca și nu vă asigura.

Nu voi obosi să repet: această expediție nu este comercială. Repet - NU ESTE COMERCIALĂ!!! Și explic faptul că nimeni nu cîștigă și nu intenționează să cîștige din bilete sau din foile de călătorie cu catamaranul.

Așadar, pe Iahtul ”ȘAMAN” nu există angajați sau salarii. În echipa noastră constantă sînt marinari, pentru care expediția în sine este Scopul.

În acest caz iahtul este mijlocul de a VĂ ATINGE SCOPUL. Acesta trebuie să fie menținut, respectiv, în ordine, e la fel cum Dvs. vă deserviți mașina sau motocicleta.

De iahtul «Șaman» trebuie să ai grijă, ca și de animalul tău domestic preferat. Acesta trebuie alimentat cu combustibil, reparat, spălat, adăpostit în port de furtună și acestuia trebuie să-i fie oferit orice fel de îngrijire. Toate însă costă bani destul de grei.

Cu alte cuvinte acesta este un mod costisitor de viață, acumulare de experiență și instruire. Nu fiecare își poate permite acest lucru.

Calculul prețului de cost nu este ușor. Acesta constă din mai multe articole. Spre exemplu, pentru a rămîne într-un port de agrement cu un catamaran de 8 metri, în sezon, ar trebui plătiți pînă la 200 de euro pe zi. Înlocuirea unui simplu bloc, fisurat din cauza presiunii, ne-a costat săptămîna trecută 210 de euro și 225 de euro am plătit pentru pompa electrică de la toaletă. Dar mai trebuie schimbate, în mod regulat, frînghiile care se uzează, 5 euro metrul sau invertorul ars, care costă 2400 de euro. Și trebuie să fie îngrijit drilul pe punte și să fie reparate pînzele.

În general, catamaranul, care valorează o jumătate de milion de dolari, necesită, în mod inevitabil, întreținere corespunzătoare.

Desigur, toate acestea pot fi lăsate nereparate, iar iahtul «Șaman» într-un an va arăta cu «Flying Dutchman». Dar mi se pare că acest lucru este nedrept pentru un iaht.

Putem spune, cu exactitate, cît de multe monede va consuma acest «cal de navigație» cu o echipă din 4 persoane.

Pentru aproximativ o lună, acestea ar fi cheltuielile:

3000 de euro – acesta este costul parcării pentru 20 de zile, cîte 150 de euro pe zi parcarea în port, conform itinerarului. Restul timpului putem staționa la ancoră sau să ne aflăm pe mare.

1200 de euro pe lună, pentru 4 persoane, a cîte 10 euro, pe 30 de zile.

1000 de euro pe lună pentru combustibil. Doar cîteva ore de motorină pe zi pentru reîncărcare și intrarea în porturi, ne vor costa 700-800 de euro. Motoarele noastre consumă cîte 5-6 litri pe oră fiecare. La aceste cheltuieli trebuie adăugate acelea pentru benzina bărcii de salvare.

1000 de euro vor trebui să fie cheltuiți pentru necesitățile gospodărești. Procurarea lenjerii de pat, săpunului, șervețelelor, prosoapelor, veselei, soluțiilor de spălat și curățat etc.

Trebuie să se țină seama că cel puțin 1000 de euro vor fi necesari pentru înlăturarea defectelor curente minore, care apar, în mod inevitabil, pe mare, de felul acelora descrise mai sus.

1000 pentru întreținere. La fiecare două sute de ore parcurse trebuie să fie schimbat uleiul și filtrele celor trei diesel-uri, să fie efectuată, în mod regulat, revizia și întreprinse măsurile de desalinizare, de verificare ale sistemului de aer condiționat, a frigiderului și a altor echipamente electrice.

Totodată, trebuie ca o sumă considerabilă de bani să fie rezervată pentru reparațiile majore inevitabile. Spre exemplu, pentru schimbarea saildrive-ului drept, a trebuit să plătesc, în total, 11.000 de euro.

Diesel-ul service are 4000 de moto ore, iar într-o zi va trebui să fie reparat capital, precum și celelalte două motoare diesel conducătoare.

Întreținerea corpului iahtului și zugrăvirea cu vopseaua antivegetație cu agenți de auto-lustruire ne-a costat 3000 de euro. Iar acest lucru trebuie făcut anual. În plus, există asigurarea anuală, conexiunea la internet a cîte 20 de euro pentru 10 Giga, trafic, pe care-I consum aproape instantaneu, transmițînd materiale video și foto pe «pămîntul mare».

Într-un cuvînt nu este ușor să te încadrezi în suma de 10.000 pe lună.

Per ansamblu, toate aceste cheltuieli formează prețul de cost pentru fiecare participant la călătoria în jurul lumii. Per total, ajungem la o sumă destul de mare - de 100 de euro pe zi, per participant. În principiu, această sumă constituie prețul unei camere medii într-un hotel european.

Astfel, în expediție, toți membrii echipajului suportă cheltuielile numai pentru ei înșiși și nu fac pe nimeni mai bogat. Toți, FĂRĂ EXCEPȚIE. Și comandorul, și căpitanul, și secundul, și fiecare marinar sau pasager.

Iar în încheierea acestui gînd, pentru a treizeci și treia oară «chinezească» am să mă repet, că aceasta nu este o campanie comercială și că adunăm în echipajul permanent pe iahtul «Șaman» oameni cu diverse deprinderi, adică pentru roluri diferite. Cineva știe să conducă iahtul, iar cineva este mecanic, altcineva este electrician, iar cineva iubește și știe să prepare bine mîncarea.

Cu alte cuvinte, invităm călătorii, care doresc să săvîrșească voiajul în jurul lumii cu catamaranul cu pînze și sînt în stare să suporte cheltuielile, pentru ei înșiși.

Iar Acum despre împrejurările neprevăzute

Este ușor să se calculeze că fiecare participant va avea nevoie de o sumă frumușică pentru participarea constantă la călătoria în jurul lumii. Și nu oricine care are timp, dorință și abilitățile necesare este în stare să o facă.

Din moment ce acesta este un dat, care trebuie să ți-l asumi, atunci eu am luat decizia fermă, preluînd cheltuielile navei pentru membrii permanenți ai echipajului. Totul, cu excepția cheltuielilor de transport, igienice, de telefonie și a altor cheltuieli pur personale.

Selectarea unui echipaj permanent este o sarcină temporară și deloc simplă. Pe lîngă competențele profesionale, pe care trebuie să le aibă căpitanul și secundul este necesară, în mod obligatoriu, compatibilitatea psihologică. Ritmurile emoționale de viață trebuie să coincidă. În caz contrar, conflictele sînt inevitabile, inacceptabile însă în expediție.

Postul de comandor și cel de marinar sînt ocupate. Pînă cînd sîntem în proces de selectare a candidaților pentru posturile de: căpitan, secund și bucătar.

Criteriile pentru căpitan și secund sînt aceleași, după cum urmează:

1.Dorința și posibilitatea de a participa la o călătorie în jurul lumii pentru o perioadă destul de lungă. Cel puțin, pînă la sfîrșitul acestui an. Adică în cazul dat pentru a străbate întregul Atlantic pînă în Caraibe.

2. Experiență considerabilă de a conduce iahturi, de a naviga cu pînze, de a se afla în largul mării.

3. Abilități generale de deservire și reparare a unui iaht cu pînze (mecanic, electrician).

4. Abilitatea de a organiza întreaga viață pe navă, dar și conviețuirea pe iaht, precum și echipajul.

5. Să aibă o mentalitate comunicativă și neconflictuală. Să reacționeze în mod adecvat la criticile, comentariile și opiniile echipajului.

În cazul în care căpitanul sau marinarul știe să pregătească și mîncare, să cînte la cimpoi, să facă baloane de săpun, să viseze, să mediteze și să vorbească limba engleza are mari șanse să fie selectat.

În plus, echipa trebuie să se alimenteze corect, iar pentru asta este nevoie de bucătar. În această privință echipajul de bărbați este unanim, toată lumea vrea să vadă în calitate de bucătar o fată. Așadar, dacă fetei îi place să gătească, să călătorească și marea, atunci locul în echipa noastră îi este asigurat.

Membrii temporari ai echipajului se pot alătura echipei pentru o săptămînă sau două. Să aleagă o perioadă scurtă ca să-și petreacă vacanța cu noi sau poate doar weekend-ul.

Acum despre itinerariu

Itinerarul preliminar este trasat pe la nordul Oceanului Pacific și cel al Oceanului Atlantic. Acest lucru se datorează pasiunii pentru arta fotografică și dorinței de a vizita aceste locuri uimitoare. Acest itinerar nu a fost alcătuit în baza experienței pe mare, este o dorință, care poate fi ușor anulată de vremea proastă sau de alte realități. Deci, traseul poate fi schimbat și adaptat la capabilitățile navei și echipei.

Îi invit pe toți, dar pe toți să ia parte, în orice mod, la Călătoria Conștiinței. Dacă aveți posibilitatea să deveniți membru permanent al echipajului, atunci vă așteptăm. Veniți pe iaht pentru cîteva săptămîni de probă! Poate convenim?

Dacă aveți ocazia să ne vizitați în vacanță pentru o săptămînă sau pentru un weekend – decideți-vă! Rezervați-vă datele și veniți!

Dar dacă grijile și responsabilitățile Dvs. nu vă permit pînă cînd să vă aventurați în această călătorie, fiți împreună cu noi pe plan mental. Citiți știrile noastre, urmăriți evenimente, priviți fotografiile și schițele noastre video. Inspirați-vă, visați și întreprindeți propriile Călătorii Grandioase prin viață!

Mult noroc și bun venit la bord!

Scopul "Șamanului" - drumul spre propriul vis.

În această lume, oricine și orice își are propriul Destin, propriul Sens, dar și Scopul propriu. Și catamaranul nostru "Șaman" nu este o excepție în acest sens. Călătoria "Șaman"-ului în jurul lumii este încă o modalitate de a arăta Calea spre propriul Vis.

Scopul principal al "Șaman"-ului este să îmbogățească lumea Omului. Să arate frumusețea Planetei noastre. Să-i ofere posibilitatea să simtă Respirația Vieții și să-i ajute Omului să ajungă ca să cunoască colțurile ei cele mai frumoase și mai tăinuite, pînă la care e foarte greu să ajungi fără vele, iar uneori, aproape imposibil.

Scopul "ȘAMAN"-ului este să-i permită Omului să-și înțeleagă rolul de Păstrător al frumuseții Terrei-Mume, să realizeze care e locul lui în viață și să înțeleagă simplul gînd - că principala sursă a propriei noastre Bogății este uimitoarea, unica și infinita Planetă Vie.

Țelul "ȘAMAN"-ului este să-l învețe pe OM să se îmbogățească nu numai material, ci și spiritual. A-l învăța pe Om să fie Armonios, ceea ce înseamnă să fii bogat în înțelepciune, bunătate, dar și în plan material.

Scopul "Șamanului" este acela de a trezi conștiința dormitîndă a Omului, care s-a împotmlit în viața monotonă și gri, ce se scurge constant și irevocabil. Să-i permitem Omului să înțeleagă că Lumea din jurul lui nu este numai lucru, casă, agitație și televizor, ci mult ... mult mai mult.

Scopul "Șaman"-ului este de a face înconjurul Lumii, conducîndu-l pe Om și arătîndu-i Bogăția ei!

Ceea ce înseamnă Bogăția Impresiilor.

Și Bogăția Cunoașterii.

Și Bogăția Senzațiilor.

Scopul "Șaman"-ului este să-l ajute pe Om să-și înțeleagă propriul Scop, propria Cale și propriile Capacități, ca să-și schimbe propria Viață și să o umple cu Sens, raționalizînd Visul său cel mai de demult și cel mai tăinuit.

Anume din acest motiv, fiecare Om ar trebui să urce la bordul "Șaman"-ului pentru cel puțin o zi ...

Să urce cu iahtul măcar un Val.

Să se apropie de Visul său cu cel puțin un pas...

Să-și ia zborul ca o pasăre cel puțin pentru un Moment ...

Mult noroc în acest Zbor către propriul Vis!...

Ghenadie Șatov