Amatorii sporturilor de iarnă merg la schiat la Călăraşi

Moldovenii pasionaţi de sporturile de iarnă merg la schiat la Călăraşi. Datorită ninsorilor din această săptămînă, pîrtia din localitate s-a deschis şi este pregătită să primească vizitatori 24 din 24.

Chiar dacă este mai mică decît pîrtiile din munţi, astăzi aici s-au adunat zeci de oameni, care au schiat şi s-au dat cu snowboard-urile şi săniile.

Oamenii au dat buzna pe pîrtie dis-de-dimineață.

Începătorii s-au întrecut la căzături.

Schiorii cu experienţă au venit cu sfaturi pentru novici.

Cei care nu au costume pentru schiat, le pot închiria pe loc cu 200 de lei.

S-au distrat pe pîrtie şi cei mici.

Deocamdată, cei care vin la pîrtia din Călăraşi coboară cu schiurile, dar se urcă înapoi cu microbuzul. Administratorul pîrtiei promite să contruiască aici, pe viitor, o telecabină.

"Vrem şi proiectăm tot, am fost la Braşov. La cei mai buni proiectanţi care pot să ne ajute şi cu utilajul. De Anul Nou am văzut că nu a fost zăpadă, am crezut că nu va fi şi nu am fost gata 100 % cum trebuie să fie", a spus administratorul pîrtiei din Călăraşi, Nicolae Rozembac.

Vizitatorii s-au putut încălzi cu vin fiert şi bucate calde, preparate la ceaun, chiar lîngă pîrtie.

Unii oameni au venit, însă, cu mîncarea de acasă.

Atît timp cît va fi zăpadă şi temperaturi scăzute, pîrtia din Călăraşi va fi deschisă pentru doritori 24 de ore din 24.