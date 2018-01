O interpretă de la noi se mărită și pleacă din lumina reflectoarelor

Noutate în lumea showbizului de acasă: interpreta Lia Taburcean se mărită şi va deveni mămică în 2018, notează NOI.md.

Aceasta se află în primul trimestru de sarcină, iar schimbarea din viața ei o va duce departe de scenă.

„A venit şi timpul meu. Deja de doi ani evoluez pe scenă noastră şi la toate nunţile am fost. Mă uitam dintr-o parte că toţi fac nuntă, numai eu nu, şi iată mi-a venit şi mie rîndul să mă odihnesc un piculeţ, un an și jumătate. Nu mă retrag definitiv, o să revin împreună cu el. Există şi lume rea şi ar fi mai bine să mă retrag puţin. Chiar am nevoie de mai multă linişte, pentru că toată perioada asta a fost foarte încărcată pentru mine şi, cred că, cu burtică nu am să mă duc la nuntă şi o să cînt să-mi dau tot sufletul. Nunta urmează, sînt departe de tradiţiile noaste, prefer foarte scurt, am făcut înscrierea, cununia şi atît a fost”, a povestit Lia în cadrul emisiunii „O seară Perfectă” de la Pro TV.

Pentru cei curioși, Lia a dezvăluit că tatăl copilului nu este o persoană cunoscută publicului.