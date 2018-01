Tănase anunță inițierea unor discuții publice

Ministrul justiției, Alexandru Tănase, a anunțat că va iniția o discuție publică cu participarea oamenilor politici, juriștilor, mediului academic și societății civile, pentru a adopta o decizie fundamentală despre modul în care trebuie să arate designul sistemului judiciar moldovenesc.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN.



Ministrul a menționat că această decizie trebuie să răspundă la întrebările: De cîte niveluri de jurisdicție este nevoie? Ce fel de instanțe trebuie să fie? Care să fie căile de atac? etc. Alexandru Tănase susține că nu va reuși în mandatul său, care va dura pînă la alegerile parlamentare, să efectueze această reformă. „Asemenea reformă nu este posibil de operat în termeni restrînși. Eu personal împărtășesc ideea de a reveni la concepția inițială a reformei judiciare și de drept de a avea un alt sistem judiciar, dar cred că este o decizie care mă depășește. Trebuie să avem o discuție mai amplă ca să vedem care sînt modelele cele mai bune și care funcționează mai eficient. Cred că asta trebuie să constituie esența viitoarei strategii de reformă judiciară”, a afirmat ministrul.



Președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, este de părere că Republica Moldova are un număr mare de judecători onești, bine pregătiți, care așteaptă un lider cu care să se alieze. În opinia lui, acești judecători au nevoie de speranța că vor fi promovați pe bază de merite, să se excludă presiunea directă sau indirectă din partea procurorilor sau a instanțelor ierarhic superioare. De asemenea, sistemul judecătoresc are nevoie de transparentizare, pentru ca toată lumea să înțeleagă ce se întîmplă în domeniul justiției. „În momentul în care avem uși închise și justiția se face cu ușile închise, nici judecătorii măcar nu au încredere că la Curtea Supremă s-a făcut dreptate”, spune Vladislav Gribincea.