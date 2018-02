Maia Sandu a fost audiată la Centrul Național Anticorupție

Preşedinta Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a fost audiată astăzi la Centrul Național Anticorupție, notează Noi.md.

Sandu afirmă că acest lucru se întîmplă pentru confirmarea semnării denunţului prin care se cerea tragerea la răspundere a persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul ANRE, din cauza neajustării tarifelor la gazele naturale din 2016 şi pînă în prezent.

„Procurorul m-a întrebat dacă eu am semnat denunțul și i-am spus că da. În plus, am reiterat ceea ce am scris în denunț. Am cerut tragerea la răspundere a persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul ANRE, pentru că n-au ajustat tarifele la gazele naturale în anii 2016, 2017 şi 2018. Din cauza inacțiunii acestei autorități publice, cetățenii Republicii Moldova au plătit cu peste 1,5 miliarde de lei mai mult decît costurile reale ale furnizorului de gaze S.A. „Moldovagaz””, a declarat Maia Sandu.

Potrivit liderului PAS, urmează ca la Centrul Național Anticorupție să fie audiaţi şi cei de la ANRE, pentru oferirea detaliilor:

„Vor fi invitați la discuții și cei de la ANRE pentru detalii. Am mai fost întrebată dacă am și alte probe și le-am spus că ceea ce am prezentat în denunț este suficient din punctul nostru de vedere și mai departe se va face referire și la grupul de experți”, a adăugat liderul PAS.

Precizăm că, la începutul lunii februarie, Maia Sandu a depus un denunţ la Procuratura Anticorupţie, prin care cere ca persoanele din cadrul ANRE care nu au ajustat tarifele la gazele naturale în anii 2016, 2017 şi 2018 să fie trase la răspundere.