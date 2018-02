Cîrnaț, despre implicarea în politică: „Inima o cere!” (VIDEO)

De 18 ani este avocat, de 23 – profesor universitar, a activat în Consiliul Municipal Chișinău, iar în ultimii ani a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Vorbim despre Teodor Cîrnaț. El a relatat într-un interviu pentru Noi.md cu ce sentiment s-a retras acum cîteva luni din spațiul public, ce planuri de viitor are și la ce post aspiră. Fostul funcționar a precizat că retragerea e de scurtă durată, iar imediat cum își va face dreptate în instanța de judecată, își va anunța planurile. În octombrie anul trecut, Cîrnaț a demisionat din funcția de membru al CSM, după ce a picat testul la poligraf pentru funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate.

„Am plecat cu o senzație de amărăciune în suflet. Am fost puțin discreditat și am plecat pentru a nu lăsa impresia că mă țin de funcțiile publice cu orice preț, chiar dacă am avut anumite probleme legate de aprecierea mea la testul poligraf. Dreptate îmi voi face în instanța de judecată. Sper că Curtea Constituțională îmi va da cîștig de cauză în privința excepției de neconstituționalitate pe care am ridicat-o. După ce voi avea această decizie, voi reveni în spațiul public cu hotărîrea pozitivă sau negativă”, a relatat Teodor Cîrnaț.

În mediul academic activează din 1995 și spune că îndeletnicirea de profesor îi aducea cea mai mare satisfacție. „Este vocația mea să educ tînăra generație în domeniu jurisprudenței, o fac cu pasiune, nu pentru acel salariu primit la USM. Îmi place să mă aflu în auditoriu, să comunic cu studenții, să le aduc informații ca să-i motiveze să caute ei înșiși răspunsurile. Dacă îmi reușește acest obiectiv cu 80% dintre studenți, atunci pot să dorm liniștit”, a mărturisit intervievatul.

Pe viitor, intenționează să candideze repetat la funcția de judecător la Curtea Constituțională, dar nu exclude că s-ar putea lansa și în politică. „Să devin judecător la CCM ar fi următoarea treaptă în cariera mea. Nu-i străină pentru mine nici puterea. Deocamdată, mă abțin de la orice implicare politică, dar inima o cere”, a subliniat Teodor Cîrnaț.

Principala lecție învățată din experiența politică, susține el, este că uneori e bine să fii mai precaut. „Obținînd rezultatul respectiv la testul ANI și fiind aruncat din spațiul public, asta m-a dus la ideea că uneori e bine să fii mult mai rezervat, mai echidistant în tot ceea ce faci în spațiul public. Și e bine ca persoanele care au curajul să spună lucrurilor pe nume să fie susținute de mass-media, de societatea civilă, dar pe cei care apar cu ”fațetă” negativă să-i identificăm și să-i excludem”, a conchis Teodor Cîrnaț.