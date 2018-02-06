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Candu nu-și face griji: „Avem un președinte de rezervă”

Candu nu-și face griji: „Avem un președinte de rezervă”
Politică6 februarie 2018, 17:40

Proiectul de lege prin care s-a propus consfințirea obiectivului de integrare europeană în Constituție va fi adoptat cu sau fără susținerea președintelui Igor Dodon.

Cel puțin asta a sugerat astăzi spicherul Andrian Candu. El a precizat că, în cazul în care șeful statului va refuza să promulge proiectul de lege, va fi suspendat repetat din funcție, relatează Noi.md.

„Cel mai probabil, acest proiect de lege va fi examinat și adoptat în Parlament în luna iunie sau iulie. În cazul în care președintele îl va respinge de două ori, avem un președinte de rezervă, premierul sau spicherul îl va promulga, dar e prematur să discutăm foarte mult la acest capitol, deoarece Parlamentul încă nu a trecut la procedura de examinare”, a subliniat Candu.

Dodon: Guvernul a comis un act contrar voinței poporului

Anterior, Igor Dodon a anunțat că nu va susține sub nicio formă consfințirea obiectivului european în textul Constituției. Potrivit lui, orice amendamente la Constituţie cu privire la vectorul de politică externă a ţării sau alte probleme de importanţă majoră pot fi adoptate doar de popor, în cadrul unui referendum. Dodon s-a arătat convins că un eventual plebiscit la acest subiect va eșua.

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