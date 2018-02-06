Candu nu-și face griji: „Avem un președinte de rezervă”

Proiectul de lege prin care s-a propus consfințirea obiectivului de integrare europeană în Constituție va fi adoptat cu sau fără susținerea președintelui Igor Dodon.
Cel puțin asta a sugerat astăzi spicherul Andrian Candu. El a precizat că, în cazul în care șeful statului va refuza să promulge proiectul de lege, va fi suspendat repetat din funcție, relatează Noi.md.
„Cel mai probabil, acest proiect de lege va fi examinat și adoptat în Parlament în luna iunie sau iulie. În cazul în care președintele îl va respinge de două ori, avem un președinte de rezervă, premierul sau spicherul îl va promulga, dar e prematur să discutăm foarte mult la acest capitol, deoarece Parlamentul încă nu a trecut la procedura de examinare”, a subliniat Candu.
Anterior, Igor Dodon a anunțat că nu va susține sub nicio formă consfințirea obiectivului european în textul Constituției. Potrivit lui, orice amendamente la Constituţie cu privire la vectorul de politică externă a ţării sau alte probleme de importanţă majoră pot fi adoptate doar de popor, în cadrul unui referendum. Dodon s-a arătat convins că un eventual plebiscit la acest subiect va eșua.
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Программа детского сада гнать всех из парламента с конфискацией и не подпускать на пушечный выстрел.
mii dor de Timofti
“Молдова добровольно надела экономическую смирительную рубашку и стала очередным пациентом в приемной у чиновников из Брюсселя.
Это добровольное экономическое самоубийство – иначе нельзя назвать тот путь, по которому Республика Молдова следует уже более шести лет. Кишиневские власти упорно, цинично, а в некотором смысле фанатично ведут страну туда, где нам не светит ни экономическое развитие, ни демографическая стабильность, ни социальное единение.
Евроинтеграция не сулит ничего хорошего моей стране, но на ее волне прозападные кишиневские политики заработали себе неплохой политический и финансовый капитал. Они годами пользовались благосклонностью европейских и американских чиновников, их миллионные банковские счета тоже на Западе, их дети учатся и живут на Западе, их настоящее и будущее связано с Западом.
Таким образом, от евроинтеграции выиграла и продолжает выигрывать лишь часть политической элиты в Кишиневе. Экономическое бремя, которое ложится на остальных жителей страны, их мало тревожит и мало беспокоит. Граждан они кормят обещаниями и иллюзией об якобы лучшем будущем в рамках Евросоюза.
При заключении Соглашения с ЕС было проигнорировано мнение большинства жителей Молдовы, выступающих против его подписания и отдающих предпочтение интеграции в Евразийский Экономический Союз. Руководство страны не посчитало нужным прислушаться к мнению аграриев, работников сферы производства и внешней торговли, отечественных и зарубежных экономистов. Были проигнорированы предостережения со стороны Российской Федерации – ключевого стратегического партнёра Молдовы. Были оставлены без внимания предупреждения о губительности соглашения со стороны оппозиционных политических сил.
к чему привела евроинтеграция ряда стран Восточной Европы.
Там, как и в случае Молдовы, от евроинтеграции выиграли только небольшие прослойки элит, в то время как большинство жителей едва сводит концы с концами. Ассоциация и вступление в Евросоюз привело повсеместно к закрытию производств, вырезанию скота, вырубке садов и виноградников. ЕС превращает своих новых членов в рынки сбыта, ликвидируя там промышленность, сельское хозяйство, энергетическую отрасль.
Везде наблюдается одна и та же картина – при вступлении старые члены ЕС навязывают новичкам весьма суровые ограничения производства в сельском хозяйстве, промышленности. Зачастую это делается скрытым путем – через жесткие стандарты.
Страны Западной Европы, превращая новых членов в рынки сбыта своей продукции, взамен предлагали дешевые кредиты на потребление, а также неограниченную миграцию рабочей силы, чтобы оставшиеся без работы поляки, чехи, румыны, венгры, болгары и прибалты могли устроиться сантехниками, посудомойками, сиделками и мусорщиками в развитых странах и перечислять часть заработка себе на родину.”
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Вот так су-кины дети и издиваются над народом,п.дарасня кон,ченая!
че вы пугаете????? вы этим самым и так оттолкнули и еще больше отталкиваете от себя народ?????? Подымите свои инт.места и поезжайте по районам,а не по Брюсселям и Вашингтонам. даром, и убедитесь как вас """любит"& amp; quot; НАРОД!!!! Я в прошлую субботу ходила на базар(в районном центре) за покупками и увидела такую картину::::"" Группа людей из ПСРМ раздавали газеты,,которые расхватили вмиг ,что даже всем не хватило,,,А другая группа дерьмо-кратов стояли с газетами как бедные "сиротки" и предлагали людям,а люди отвечали::работу давайте,а не вашу брехню читать,от которой уже мы устали!!!!! Так.что.какаду ,,НЕ НАДО ПЛЕВАТЬ В КОЛОДЕЦ,ИЗ КОТОРОГО ПРИДЕТСЯ ПИТЬ!!!!!!
очевидное и вероятное 6 фев. 18:50 - ну и ну! 6 фев. 18:55 - andrei 6 фев. 18:59 - зачем ты голову морочишь ты же идиот , сидиш и клепаешь . По тексту понятно что одно и тоже лицо - ПРЕДАТЕЛЬ НАЦИИ .
Пугает!!!, кандун, всё (запугивает)!!! Это хорошо, это первый признак разумного СТРАХА!!! Обычно сопровождается специфическим ДУШКОМ, и не безосновательно!!! Бэй Андруша!!! Тебе самому в пору, в памперсы облачатся!!!
Бог не Тимошка видит хоть немножко
Это касается всех кто хочет в стране без законие . Почему вы не хотите услышать голос народа . В Молдове больше половины населения против вступления в Евросоюз , они за нейтралитет . Как говорят золотая середина . Потом надо учесть главное что Европа уже не та что была 28 лет назад - ровно столько времени Молдова находится в дороге к лучшей жизни . Ну и где эта жизнь , нету её , мы на оборот катимся в пропасть . Где инвеститоры серьёзные тоже нет . Приходят только такие что Молдова может и сама без ихних помощи . Курям на смех . ВСЁ это шито белыми нитками как индийское кино . Вы упорно не хотите поняь , потом боюсь будет поздно
Acum se pune întrebarea față de Dodon sau față de Năstase ori alții care doreau alegerea președintelui direct de popor își dau seama că e chetluială de 60 mln de lei pentru alegerea a unui impotent în funcție impotentă!
" прохожий" 6 февр.18:44 иди....иди... куда шел.....Это тебя колбасит интересно что,европейский выбор или Канду????Или и то и другое?????Народ где собираешься собирать?????По палатам?????
Только так ,а не иначе!!!!!!!! Ведь все эти: "А я против"......-это просто лишний раз доказывает,что у Додона другие планы и намерения........кремлевские
О БЖЕ мой как эта вся шайка бесятся с жиру , куда смотрят европейские эмисары , если такие законы в странах европы - в чём я сомневаюсь - то нафиг нам нужен такой режим ПИНОЧЕТА . Даже при Сталине не было такое . Захотел Канду сделал . Для него нет преград , нет народа , народ для них это стадо овец . Я ещё раз вас всех предупреждаю , ГОСПОДА ВЫ ИГРАЕТЕ ОГНЁМ . народ очень устал , это уже придел .
Inca o dovada ca presedintele Dodon este o chele de pl si poate doar pune piedici cursului pro-european, dar nu si stopa directia guvernarii.
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