Candu anunță cele mai dureroase reforme din ultimii 20 de ani

Republica Moldova a pierdut prea mult timp pentru soluționarea crizelor politice și economice, e timpul pentru reforme dureroase.

Declarația aparține spicherului Andrian Candu și a fost făcută recent, într-un interviu televizat. El a subliniat că autoritățile își propun în acest an „să facă tot ceea ce nu s-a realizat în 20 de ani”, fie că e vorba de reforme în domeniul sănătății sau proiecte de dezvoltare a infrastructurii. Potrivit lui, nici faptul că anul acesta este unul electoral nu-i va împiedica pe guvernanți să facă schimbările ce se impun, informează NOI.md.

„Este important pentru noi în acest an să reușim poate chiar cele pe care nu le-am reușit timp de 20 de ani, și eu sînt sigur că le vom reuși. Dacă am fi egoiști din punct de vedere politic, gîndindu-ne doar la rezultatul viitoarelor alegeri, atunci ar trebui să adoptăm o poziție foarte prudentă și să nu facem unele reforme sau schimbări dureroase: reforma pensiilor, de exemplu, să iei să tai din tot felul de privilegii, mă refer la acele categorii de populație care aveau pensii foarte mari. Un alt exemplu - reforma Guvernului, reducerea pînă la nouă a numărului de ministere, sau reforma Parlamentului, care, de asemenea, va fi una dureroasă. Asta înseamnă transformare!”, a declarat Candu.

Scopul primordial, potrivit politicianului, este menținerea unui trend pozitiv în cursul de dezvoltare a țării.

„Noi nu mai gîndim că sîntem în primul an de guvernare sau ultimul, noi, astăzi, în fiecare zi, trebuie să facem și să producem ceea ce alții au făcut într-o lună sau într-un an, fiindcă noi am pierdut foarte mult timp în crize politice și economice. În anii 2009 și în 2011, parcă înregistram un salt și după asta avem iarăși o scădere foarte mare. Așa nu se mai poate”, a adăugat el.

Andrian Candu s-a referit și la reforma Parlamentului, care va presupune disponibilizarea mai multor angajați, astfel încît activitatea instituției să fie eficientizată la maximum.

„Pentru noi contează ca după reformă oamenii să lucreze într-un mediu mai bun, cu un salariu bun. Nu vrem să ținem o mie de oameni dintre care 500 doar mută hîrtile dintr-o parte în alta. Mai bine pe acei 500 să-i învățăm să facă altceva”, a conchis Candu.