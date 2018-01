50 de motive pentru care e bine să te trezeşti la ora 5

Se zice că cine se trezeşte de dimineaţă, departe ajunge. Dar, totuşi... 5:00 dimineaţa... Pare un pic exagerat, nu? Ei bine, lucrurile nu sunt chiar atît de grele precum par.

Iată cîteva argumente care ar trebui să te convingă că este foarte bine să te trezeşti la 5:00 AM.

1. Eşti între cei mai performanţi 1% din lume! E un club select şi e o onoare să fii membru cu drepturi depline.

2. Ai timp de calitate cu tine, te pui pe primul plan, pentru că... meriţi! Eşti cea mai importantă persoană din viaţa ta!

3. Nu te stresează nimeni cu telefoane, email-uri, sms-uri.

4. Te poţi antrena. Poţi face jogging fără să fii deranjat de trafic.

5. Îţi planifici strategic propriul business (sau viitorul business dacă încă eşti angajat). Dacă nu dimineaţa cînd eşti odihnit... cînd altcîndva?... Seara după ce eşti stors de energie?

6. Iei o masă gustoasă pe îndelete fără să fii grăbit de ceas.

7. Vezi răsăritul. Nu pe cel din poze, pe cel real care e între cele mai bune lucruri gratis în viaţă!

8. Savurezi o ceaşcă de ceai sau de cafea.

9. Ai timp să citeşti zilnic 30-60 de minute şi să devii expert în domeniul tău! În 300 de zile de citit într-un an, ajungi să citeşti între 50 şi 100 de cărţi.

10. Ai timp să îţi faci toaleta corespunzător şi să te îmbraci impecabil. Cunoşti întrebarea "Unde mi-ai pus bluza, soşetele, cureaua, eşarfa, etc?"

11. Îţi planifici priorităţile astfel încât să poţi zice mai uşor "NU" atunci când colegii, şefii sau prietenii au cereri nerezonabile de la tine. De ce? Pentru că îţi este foarte clar ce ai de făcut şi cât timp îţi mai rămâne disponibil.

12. Scrii o urare de bine pentru cineva drag din familie şi o laşi pe frigider. Îţi ia maximum 20 de secunde. Efecte obţinute: stare de bine pentru toată ziua (pentru tine şi pentru destinatar).

13. Te energizezi în timp ce faci respiraţie în 4 timpi (4 inspiraţii urmate de 4 expiraţii profunde). Respiraţia superficială e foarte răspîndită la cei care lucrează mult timp la birou. De aceea respiraţiile profunde te ajută să îţi ridici nivelul energetic foarte repede.

14. Pleci din timp la job şi ajungi relaxat şi zâmbitor la birou. Cele 10 minute pe care ţi le iei de rezervă te scutesc de stresul de a prinde prea multe semafoare roşii sau blocaje în intersecţie.

15. Elimini 95% din stresul cu care te lupţi acum. În măsura în care combini mai multe obiceiuri din cele descrise mai sus, vei rămîne în pană de... stres.

16. Faci sport si iti pornesti metabolismul astfel incat ai energie inca de la prima ora. Nu e nevoie sa fie la sala, sînt suficiente 15 minute acasa: respiratii profunde, stretching, genoflexiuni, abdomene... nimic complicat.

17. Setezi intentii despre cum vrei sa fie ziua care tocmai incepe. Claritatea asteptarilor tale legate de rezultatele pe care iti doresti sa le obtii vor determina in mare masura ceea ce vei si obtine. Confuzia poate produce doar rezultate confuze.

18. Initiezi lucruri de care nu te-ai apuca seara cand esti obosit dupa o zi grea de munca. Ca de exemplu un business nou, o limba straina, un domeniu in care vrei sa devii expert.

19. Iti suni un prieten cu care te feliciti pentru ca te-ai trezit si esti in acest grup select de 1%. Daca n-ai un camarad de trezit, poti apela la unul care este deja in Clubul de la ora 5 AM. Da-mi un mesaj sa te pun in contact cu un veteran din club.

20. Poti face consultanta, coaching sau mentoring cu un tanar in timpul plimbarii de dimineata (fara sa fie nevoie sa iti iei timp suplimentar din ziua deja planificata). Contribui la dezvoltarea unui elev sau student fara sa sari peste plimbarea de dimineata. Un mod excelent de a incepe ziua!

21. Lucrezi 1-2 ore ultraproductive pentru job fara sa ai nici o intrerupere – cu un randament cel putin dublu. Reusesti asa sa faci poate 25-50% din ceea ce aveai de facut in ziua respectiva. Vei fi mult mai relaxat si increzator ca vei termina tot ceea ce ti-ai propus pe ziua care incepe.

22. Poti pregati micul dejun pentru partener sau pentru familia ta. Vrei sa vezi zambete de dimineata?... Asa e cel mai usor!

23. Iti spui afirmatiile in oglinda sau in timp ce faci sport: "Tot ce am nevoie este in mine acum", "Imi place de mine", "Eu sunt responsabil" etc. Iti conditionezi mintea sa gandeasca intr-un mod care te sprijina si nu unul care te saboteaza.

25. Faci inhalatii cu uleiuri esentiale – eucalipt si menta – pentru a desfunda caile nazale si a te pune intr-o stare excelenta intr-un timp foarte scurt. Sunt inca in faza de testare cu acest obicei, dar pana acum rezultatele sunt deosebite. Nu mi-am inchipuit ca simtul olfactiv poate avea asa un efect in obtinerea starii de bine.

26. Faci coaching pe telefon sau skype cu clienti care sunt performeri de top si care sunt si ei intre cei 1%. Am deja 1 an si zeci de clienti cu care am facut coaching de la 5.30 sau 6.00. Dupa mine, e cel mai bun timp posibil pentru asta. E liniste, nu ne grabeste nimic, suntem odihniti si incarcati cu energie (energie rezultata din exercitiile fizice si micul dejun).

27. Asculti programe de dezvoltare personala si profesionala si iti propui sa aplici 1-2 tehnici in ziua care tocmai incepe. Iti construiesti expertiza si increderea pas cu pas.

28. Faci Photoreading si citesti 1 carte la fiecare 30 de minute. O tehnica revolutionara de a extrage esentialul dintr- o carte in cel mai scurt timp. Iti poate schimba viata. Fara gluma!

30. Incepi ziua dintr-o energie proactiva si nu una reactiva in care esti deja in intarziere din secunda in care te ridici din pat. Daca vrei sa ai un control mai bun in viata ta in fiecare zi, incepe prin a-ti clarifica ce e important pentru tine si ce e ne-negociabil. Si nu mai renunta la ce e important pentru tine!

31. Ai timp sa faci Ho'oponopono cu oamenii cu care iti doresti relatii mai armonioase. Numita si "Terapia Iertarii" e compusa din 4 afirmatii "Imi pare rau", "Imi cer iertate", "Multumesc", "Te iubesc". Tot ce ai de facut e sa te gandesti la cealalta persoana si sa repeti aceste 4 afirmatii timp de cateva minute (ideal o sesiune de 10-15 minute produce efecte foarte rapide).

33. Iti hranesti nevoia de a avea un hobby pe care il faci doar pentru tine: poate fi pictura, sculptura sau fotografia. Fa ceva doar pentru sufletul tau in fiecare zi fara sa te lasi la urma... incepe ziua cu tine!

34. Iti planifici din timp vacanta de vis din vara (si cauti cel mai bun pret fara stres). Cand ai cateva ore bune sa faci un research detaliat, e foarte probabil sa faci economii serioase la buget...

35. Iti scrii zilnic timp de cel putin 30 de zile obiectivele pe urmatoarele 12 luni. In fiecare zi le scrii pe o pagina noua fara sa te uiti in urma. Asa "le dai voie sa negocieze intre ele" ierarhia in functie de importanta pe care o au pentru tine. Garantez momente de "A-ha"...

36. Stabilesti care sunt cele mai importante 5 activitati pe care e important sa le finalizezi. Estimezi si timpul necesar sa le finalizezi dar si cum arata rezultatul pe care ti-l doresti.

37. Bei 0.5 L de apa si te reincarci cu energie dupa un somn in care te-ai deshidratat. Recomandare: Bea apa la o temperatura mai mare decat cea a corpului, ca sa nu fortezi corpul sa consume energie pentru o a incalzi dupa ce ajunge in stomac.

38. Scrii timp de 15 minute toate lucrurile pentru care esti recunoscator si eliberezi orice urma de anxietate. Usor de facut, efect garantat pentru toata ziua. Nu mai ai nevoie de calmante, eliberezi endorfine in mod natural!

39. Iti iei timp sa iti creezi un panou cu poze care reprezinta realizarea obiectivelor tale. Unii ii spun Vision Board sau Dream Board.

40. Timp de 10-20 de minute dimineata comtempli acest panou si te incarci cu emotia asociata realizarii acestor obiective. Asta ca sa stii de ce faci ceea ce faci si care e scopul final pentru eforturile tale.

41. Folosesti apoi aceasta emotie pentru a planifica si actiona in directia obiectivelor tale. Intri in starea de a actiona inspirat. Nu mai e vorba doar de vointa de a face un lucru. E si inspiratia care iti spune ca e cel mai potrivit lucru pe care il poti face.

42. Scrii la cartea pe care ti-ai dorit toata viata sa o publici. Scrie 1 pagina pe zi. Intr-un an ai 365 de pagini. Gata! Gaseste-ti o editura sa te publice!

43. Scrii articole pe blogul tau si inspiri si pe altii sa isi realizeze potentialul pe care il au. Da-mi voie sa iti dau o sugestie: nu mai tine toate ideile alea bune la tine in cap pentru ca nu au loc urmatoarele idei bune sa vina! Scrie articolele, scrie o carte, spune-le si altora. Fa orice, numai scoate-le din minte ca sa poti face loc urmatoarelor idei geniale sa vina!

44. Te incarci cu incredere si transmiti asta prin toti porii tuturor oamenilor cu care te intalnesti... si astfel vei deveni persoana pe care si-o doresc cel mai mult in preajma lor pentru ca ai un impact atat de benefic.

47. Castigi respectul instantaneu al oricarei persoane cu care vorbesti despre asta – e aproape similar cu a alerga un maraton in mintea multora.

Nu va trece mult pana sa fii intrebat ce ai patit de esti asa calm, relaxat si increzator. Iar atunci, tu, cu un zambet larg intrebi: "Esti pregatit sa auzi ce o sa iti spun?"...

48. Incepi ziua cu tine si iti cresti stima de sine pentru ca esti cea mai importanta persoana din viata ta! Cred ca e evident ca daca ai grija de tine prima data, vei putea apoi sa ai grija de ceilalti mult mai bine. Nu poti sa dai de unde nu ai suficient pentru tine.

49. Esti membru select al Clubului de la ora 5.00 AM

50. Iti iei Puterea inapoi pe care ti-ai dat-o circumstantelor exterioare si devii o persoana centrata, echilibrata si armonioasa care realizeaza tot ceea ce isi propune pentru ca a dizolvat blocajele interioare... singurele cu adevarat relevante...