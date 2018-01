7 paşi simpli pentru a scăpa de kilogramele în plus cauzate de stres

Pentru multi dintre noi, stresul este obisnuinta. Dar cercetarile gasesc tot mai multe efecte negative ale acestuia, printre ele numarandu-se si cresterea in greutate. Chiar daca mananci sanatos si faci miscare, stresul cronic te poate impiedica sa scapi de kilogramele nedorite sau chiar sa mai adaugi altele.

Iata ce se intampla: corpul tau raspunde la stres. Dupa o zi agitata, creierul tau reactioneaza ca si cum ai fi intr-o situatie de pericol si porneste crearea si eliminarea de hormoni.



Adrenalina e menita sa iti consume orice resursa de energie pentru a iti da putere fizica de a iesi din orice situatie. In acelasi timp, cortizolul ii spune corpului tau sa inlocuiasca acea energie desi ea nu a fost consumata. Astfel ti se face foame, foarte foame. Si cortizolul se va tot produce pana cand starea de stres ia sfarsit.



Si, din pacate, putini dintre noi isi potolesc aceasta foame cu morcovi si salata. In schimb, avem pofta de dulciuri si mancaruri bogate in grasimi care stimuleaza creierul sa produca chimicale menite sa reduca tensiunea.



Iata 7 sfaturi care sa te ajute pentru a nu ajunge dependent de dulciuri.





Fa flotari. Miscarea, folosirea muschilor este un remediu rapid pentru stres. Iti vei pune sangele in miscare si cortizolul va fi mai repede transportat catre rinichi si dat afara din organism. Daca flotarile ti se par prea dificile, si simple flexari ale mainilor sau genuflexiuni te pot ajuta.Mananca incet. Pastreaza o pauza pentru masa si nu manca in graba, la birou. Astfel vei evita sa infuleci orice junk food iti cade in Mana . Savureaza fiecare dumicat si opreste-te inainte sa te simti prea plin.Las-o mai moale cu dietele. Este ironic, dar studii noi arata ca dietele in mod continuu si exagerat pot ajunge sa creasca nivelul cortizonului cu 18%. Pentru a iti mentine glicemia la un nivel normal, este indicat sa mananci 3 mese sanatoase pe zi si 1-2 gustari de fructe, cereale, etc.Cedeaza uneori tentatiei. Ia o bucatica de ciocolata daca ai pofta. Este mai bine sa reduci de la inceput nivelul cortizolului decat sa il lasi sa scape de sub control. Opreste-te insa la o bucatica de ciocolata si nu o manca pe toata.Renunta la cafeina. Stresul combinat cu cafeina iti va ridica si mai mult nivelul cortizolului. Acest efect este unul sigur, chiar daca corpul tau este obisnuit cu cafele zilnice. Data viitoare alege cafea decofeinizata.Imbunatateste-ti micul dejun. Deficientele de vitamina B, C sau calciu sunt stresante pentru organismul tau. Fii sigur ca pornesti ziua cum trebuie, si micul dejun iti ofera o mare parte din nutrientii necesari de-a lungul zilei. Consuma fructe, iaurt, cereale integrale si incearca si putin unt de arahide. Contine acizi grasi care scad productia de hormoni de stres.Odihneste-te. Somnul este cea mai eficienta strategie anti-stres. Un minimum de 7 ore de somn pe noapte este strict necesar pentru o functionare buna a organismului. Mai putin de atat va face ca apetitul tau sa se mareasca, la fel si nivelul de cortizol.Studii recente au scos la iveala faptul ca lipsa de somn mai mareste si nivelul de grelina – un hormon ce creste senzatia de foame. Vestea buna este ca dupa cateva nopti bune de somn poti sa scapi de acest dezechilibru. Si a dormi suficient in mod constant, te va ajuta sa pastrezi acest nivel.