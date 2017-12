Amintiri din copilărie. Cum sărbătoreau Anu Nou deputaţii din Parlament

În prezent decid soarta țării, însă cu zeci de ani în urmă, așteptau cu emoții cadouri sub brad. Fie că erau aduse de Moș Crăciun sau Moș Gerilă, cum era numit atunci bunicul cu barbă albă, aleșii poporului își amintesc cu nostalgie de acele vremuri.

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a mărturisit că Moșul îi cunoștea foarte bine dorințele și mereu i le îndeplinea.



"La vîrsta de 8 sau 9 ani am primit în dar un set de fotbal de masă sau cărți foarte faine pentru copii. Mergeam cu prietenii de curte, cu urăturile pe la vecini și bineînțeles colectam bani și dulciuri", a spus Andrian Candu, președintele Parlamentului.



Jucării primea în dar și fostul vicepreședinte al Parlamentului Iurie Leancă.



"Un cadou pe care îl țin minte - un elicopter, care zbura și cînd încercam să găsesc un astfel de cadou pentru copiii, deși eram mult mi avansați tehnologic, niciodată nu găseam așa ceva. Trăgeam de o sfoară și elicopterul zbura", spune Iurie Leancă, fost vicepreședinte al Parlamentului.





Democrata Valentina Stratan a fost marcată de momentul în care a primit în dar o basma care nu i-a plăcut."A fost o mare deziluzie, că această batistă nu era așteptată. 08.21 Ulterior, i-am găsit folosința, pentru că o puneam la gît și eram atît de mîndră și atît de fericită", a declarat Valentina Stratan, deputat PDM.Iar socialistul Bogdan Țîrdea s-a dezamăgit după ce Moș Gerilă i-a oferit un cadou modest."Eram cinci băieți în ogradă și toți am primit cîte o nucă și cîte o bomboană, iar unul a primit două bomboane și de la asta țin minte că s-a început o bătaie între noi toți ", a menţionat Bogdan Țîrdea deputat PSRM.De o situație asemănătoare a avut parte și democratul Iurie Chiorescu."Moș Crăciun mi-a adus surprinzător o bicicletă și eu nu am înțeles cu ce ocazie iarna mi-a adus bicicletă, dar am crescut mare și am înțeles că iarna se face căruța și vara se face sania. Am testat-o pe zăpadă, recunosc", a spus Iurie Chiorescu, deputat PDM.Liberala Alina Zotea spune că se temea de Moșul cu barbă albă"Nu vroiam să-l văd și strigam, țipam, mă duceam să-mi caut mămica. Cînd am aflat că de fapt chiar mămica mea era Moș Crăciun. Nici în anii următori nu l-am îndrăgit pe Moșul", spune Alina Zotea, deputat PL.Iar democratului Anatolie Zagorodnîi i s-a aprins barba, în timp ce era deghizat în Moș Gerilă."Eu venind în sală și spuneam iată vine Moș Gerilă a dat drumul la artifici, cum era pe timpuri. S-a aprins barba, am luat foc. Bine că erau părinții în sală și au sărit", a declarat Anatolie Zagorodnîi, deputat PDM.Alţi deputaţi asociază sărbătorile de iarnă cu urături şi coline prin troiene."Cele mai frumoase amintiri sînt legate de tradiții, de colindă pe timp de iarnă, adică de Crăciun cînd mergeam la bunei, la rude și neapărat afară să fie zăpadă a spus Vadim Pistrinciuc, deputat PLDM.Legenda spune că Moş Crăciun este un bătrînel cu barbă albă, care poartă cojoc roşu şi le aduce copiilor cuminţi cadouri de sărbători.