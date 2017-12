Cum să scazi tensiunea arterială prin alimentaţie

In afara de usturoi, banane si cereale integrale, cunoscute pentru capacitatea lor de a scadea tensiunea arteriala, mai sînt si alte alimente care au acest efect pozitiv asupra organismului.

Unele alimente au capacitatea de a scadea tensiunea arteriala, iar unele dintre acestea sînt foarte eficiente si extrem de putin cunoscute ca avand aceasta capacitate.



O Mana de stafide pe zi iti va scadea tensiunea, asa ca este bine sa le alegi in locul altor gustari nesataoase si cu multe calorii. Stafidele sînt eficiente daca le vei consuma in fiecare zi, intr-o singura repriza, eventual in prima parte a zilei sau la micul dejun.



Cel putin un fruct de kiwi pe zi, dar ideal doua reduc tensiunea arteriala. Primele fructe au avut un efect clar asupra tensiunii, probabil datorita faptului ca au luteina, un antioxidant puternic.



Mazarea, bananele si alte alimente bogate in potasiu au capacitatea de a reduce in mod natural tensiunea arteriala. Alimentele care contin cantitati considerabile de potasiu au capacitatea de a stabiliza presiunea sanguina mai mult decat suplimentele luate de la farmacie.