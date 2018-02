Soros oferă finanţare unei campanii pentru anularea Brexit-ului

Miliardarul George Soros a oferit finanţare 400.000 de lire sterline (456.000 de euro) unei mişcări politice care militează pentru anularea deciziei Marii Britanii de ieşire din Uniunea Europeană, informează publicaţiile The Telegraph şi The Independent.

Investitorul este una dintre personalităţile marcante care au legături cu mişcarea pro-UE Best for Britain (Cel mai bine pentru Marea Britanie). Organizaţia nonguvernamentală va lansa în curînd o campanie politică în sensul organizării unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană. În această campanie vor fi cooptaţi şi donatori din Partidul Conservator, în tentativa de subminare a poziţiei premierului Theresa May.

Conform unui document obţinut de cotidianul The Telegraph, campania politică a organizaţiei Best for Britain are obiectivul de a "trezi ţara" argumentînd că "Brexit nu este inevitabil, că "nu este prea tîrziu pentru oprirea procesului de ieşire din UE".

Implicarea lui George Soros, care are o avere estimată la 25,2 miliarde de dolari, fiind, potrivit Forbes, al 29-lea cel mai bogat om din lume, a apărut după întrevederea pe care a avut-o cu alţi donatori în vila sa din Chelsea. Potrivit cotidianului The Telegraph, la acest dineu au fost prezenţi şi omul de afaceri Stephen Peel, preşedintele mişcării Best for Britain, laburistul Mark Malloch-Brown, şi Martin Sorrell, de la compania de promovare WPP.

Lordul Malloch Brown a confirmat că George Soros contribuie cu 400.000 de lire sterline (456.000 de euro) la campania pentru rămînerea Marii Britanii în Uniunea Europeană.