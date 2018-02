Netanyahu ar putea fi obligat să demisioneze

Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, formațiune de centru-dreapta, a fost acuzat că a luat mită de la mai mulți oameni de afaceri.

Anchetatorii poliției i-au cerut procurorului să formuleze acuzațiile împotriva actualului prim-ministru cercetat în douî dosare de corupție.

Într-o intervenție televizată, premierul israelian a negat acuzațiile și a spus că nu-și va da demisia.



"Am obligația de a continua să conduc Israelul într-un mod în care să-i garantez un viitor sigur. Voi știți că tot ce am făcut a fost pentru binele țării", a declarat Netanyahu în intervenția care a durat 12 minute, citat de New York Times.



Conform unei analize realizate de cotidianul Haaretz, actualul premier are puține șanse să ramînă în funcție în urma cererii făcute de poliție în cele două cazuri de corupție în care Benjamin Netanyahu e acuzat că a primit cadouri scumpe de la oameni de afaceri în valoare de 300.000 de dolari, cum se arată într-unul din dosare.



În al doilea dosar, premierul e acuzat de trafic de influență pentru că a conspirat împreună cu proprietarul unui trust de presă pentru a bloca distribuția cotidianului rival în schimbul publicității pozitive de care s-ar fi bucurat Netanyahu din partea trustului de presă ajutat.