Gestul care salvează viața altora și scade riscul de cancer

Persoanele care donează sînge în mod regulat prezintă un risc mai scăzut de a suferi de cancer şi de a face infarct, potrivit mai multor studii pe această temă, informează CSID.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, donarea de sînge are efectul de a reduce nivelul de fier din organism, care, în concentraţii ridicate, poate îngroşa sîngele. De asemenea, donatorii de sînge pierd aproximativ 650 de calorii la fiecare jumătate de litru donat.Majoritatea beneficiilor pe care le aduce donarea de sînge sînt legate de scăderea cantităţii de fier din organism.Un nivel crescut de fier în sînge poate accelera procesul de oxidare a colesterolului şi conduce, în final, la boli cardiovasculare.Potrivit unui studiu publicat în Journal of the American Medical Association, cei care donează sînge o dată la şase luni şi au între 43 şi 61 de ani prezintă un risc mai scăzut de infarct şi accident vascular cerebral, relatează csid.ro, care citează dailymail.com.Potrivit unui studiu realizat pe 2.682 de bărbaţi din Finlanda, cei care donează sînge prezintă cu 88% mai puţine riscuri de a face infarct decît cei care nu donează.De asemenea, un studiu publicat în Journal of the National Cancer Institute arată că o cantitate crescută de fier în sînge creşte activitatea dăunătoare a radicalilor liberi şi poate favoriza dezvoltarea cancerului.În linie cu această teorie, un studiu desfăşurat pe parcursul a patru ani şi jumătate, pe 1.200 de oameni, a arătat că persoanele care donează sînge de două ori pe an prezintă un risc mai mic de cancer, deoarece nivelul de fier din sîngele lor este mai scăzut.Cercetătorii insistă că aceste efecte ţin de donarea regulată de sînge. După donarea de sînge, corpul îşi reface cantitatea necesară în 48 de ore, iar cantitatea de celule roşii, în opt săptămîni.