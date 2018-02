Ce scrie Papa Benedict în scrisoarea de adio

Papa emerit Benedict a spus într-o scrisoare adresată presei italiene că se pregăteşte de călătoria finală.

Fostul suveran pontif care a renunţat la scaunul papal în 2013, va împlini în aprilie 91 de ani. El le-a spus italienilor că este în drum spre Casa Domnului.

Potrivit scrisorii către cititorii îngrijoraţi de starea sa de sănătate, papa Benedict susţine că se află într-un declin lent al puterilor fizice.”În lenta pierire a forţei mele fizice, înăuntru, mă aflu în pelerinaj către Casa Domnului", scrie Joseph Ratzinger ziarului, care l-a informat despre îngrijorarea multora dintre cititorii săi faţă de starea sănătăţii sale.

Papa emerit se declară emoţionat faţă de faptul că ”atăţi cititori doresc să ştie cum se desfăşoară această utimă perioadă a vieţii” sale.

”Este o mare graţie pentru mine să fiu înconjurat, în acest capăt al drumului uneori un pic obositor, cu o afecţiune şi o bunătate cum nu mi-aş fi închipuit”, mai scrie Benedict al XVI-lea, citat de News.ro.

După revoluţionara sa demisie, în februarie 2013, Papa emerit german s-a retras într-o mică mănăstire la Vatican, însoţit de patru călugăriţe şi secretarul său personal Georg Gänswein.

Gänswein anunţa, în urmă cu doi ani, că Benedict al XVI-lea este ”pe cale să se stingă ca o lumănare, încet şi cu seninătate”.

El oficiază mesa zilnic, se roagă mult, primeşte căţiva vizitatori şi răspunde unui curier important.

De asemenea, urmăreşte jurnalele televizate de seara şi primeşte mai multe cotidiene catolice şi publicaţii de teologie.

”Nu mai are stăpănire asupra măinilor, nu mai poate să cănte la pian, are vederea foarte slabă, dar are o luciditate perfectă, îşi aminteşte totul”, spunea anul trecut un prelat de rang înalt de la Vatican.