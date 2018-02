Moldova a avansat în clasamentul mondial al libertății economice

Republica Moldova și-a îmbunătățit poziția în clasamentul mondial al libertății economice, urcînd timp de un an de pe locul 110 pe 105 și situîndu-se între Nigeria și Tadjikistan, notează NOI.md.

Astfel, potrivit unui nou studiu anual, „Indicele libertății economice 2018” (Index of Economic Freedom), publicat de Centrul de Cercetare American The Heritage Foundation și ziarul The Wall Street Journal, nivelul de libertate economică în țara noastră a fost de 58,4 puncte din 100 posibile cu 0,4 puncte mai multe față de anul precedent.

La fel ca anul trecut, în clasamentul mondial al libertății economice, Moldova, alături de Rusia (locul 107), Belarus (108) și Ucraina (150), a intrat în grupul țărilor cu economie preponderent nelibere.

Cei mai buni indicatori ai Moldovei se înregistrează în categorii precum libertatea fiscală – 90 de puncte, povara fiscală – 85,3 puncte, libertatea comerțului – 78,3 puncte, libertatea monetară – 73,2 puncte, libertatea antreprenorială – 66 de puncte, libertatea de investiții – 55 de puncte, dreptul de proprietate – 53,5 puncte, libertatea financiară – 50 de puncte, și altele.

În general, în clasamentul actual s-au îmbunătățit 6 indicatori ai Moldovei, 4 s-au înrăutățit, 2 au rămas neschimbați. Primele 10 locuri ale clasamentului au fost ocupate de Hong Kong, Singapore, Noua Zeelandă, Elveția, Australia, Irlanda, Estonia, Marea Britanie, Canada, Emiratele Arabe Unite, în care indicele libertății economice variază de la 77,6 la 90,2 puncte.

Pe ultimele locuri s-au situat Venezuela – ce 25,2 puncte, și Coreea de Nord – ce 5,8 puncte, incluse în grupul de țări „reprimate“ sau nelibere.

Analiza nivelului libertății economice se efectuează din 1995. Experții evaluează acest indicator în funcție de patru criterii principale: statul de drept, eficacitatea managementului, restrîngerea intervenției statului și deschiderea piețelor. De asemenea, se ține cont de nivelul de protecție a drepturilor de proprietate, de libertate față de corupție, de libertatea fiscală, de structura cheltuielilor publice etc.