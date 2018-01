Răceală, gripă sau viroză? Iată cum faci diferența

Nas înfundat, usturime în gît și febră – simptome cu care toți ne-am confruntat la un moment dat, însă fără să știm dacă este vorba de o simplă răceală, gripă sau o viroza de sezon.

Care este diferența între aceste boli și mai ales cum le putem trata? Deși la prima vedere pot avea manifestări asemănătoare, aceste 3 tipuri de afecțiuni impun remedii diferite pentru tratarea acestora.

Un nou anotimp, o altă afecțiune

’’Perioada anului si conditiile meteorologice specifice pot influenta semnificativ tipurile de afectiuni care pot aparea. Astfel, o simpla raceala se va manifesta pe parcursul intregului an, cu precadere vara. In schimb, gripa apare mai mult in perioada de iarna, noiembrie-februarie, cand sistemul imunitar este mai vulnerabil din cauza schimbarilor bruste de temperatura si virusurilor gripale. Virozele respiratorii se transmit in special prin contactul direct sau indirect cu persoana contaminata, asadar sînt prezente tot timpul anului si depind foarte mult de abilitatea individuala a organismului de a se apara in fata agentilor patogeni ’’, explica specialistul.

Atentie la simptome!

Raceala este o infectie virala provocata in special de rinovirusuri, care afecteaza mucoasa nazala, sinusurile, faringele si caile respiratorii. De regula, simptomele racelii debuteaza la 3 zile de la infectie printr-o stare generala de disconfort, senzatii de usturime ale faringelui si rinoree.

Atunci cand infectiile virale se manifesta exclusiv asupra cailor aeriene superioare prin stranut excesiv, nas infundat, secretii nazale abundente, putem vorbi despre instalarea virozei respiratorii.

’’Gripa este cea mai periculoasa viroza respiratorie, fiind provocata de virusul gripal, care se manifesta mai amplu, ca o infectie a plamanilor si a cailor respiratorii. Anual, aceasta afecteaza aproximativ 12% din populatie, iar primele semnale sînt date de febra, tuse, migrene si o stare generala de rau a organismului.

Este important de retinut ca antibioticele nu sînt eficiente in cazul racelilor, gripei si virozelor respiratorii, decat in cazul in care este vorba si de o infectie bacteriana asociata acestora. Altfel, acest tip de tratament aduce mai multe efecte secundare negative decat beneficii in interiorul corpului. Atunci cand organismul nostru se lupta cu o afectiune virala, este posibil sa se instaleze si o suprainfectie bacteriana, din cauza sistemului imunitar slabit. Doar in acest caz este utila administrarea antibioticelor, care pot sa omoare direct bacteriile sau le impiedice sa se raspandeasca’’, explica specialistul Ropharma, doctor imunolog Tania Bejan.

O raceala simpla debuteaza cu cateva stranuturi, posibil secretii nazale usoare sau infundarea nasucului si o stare de oboseala sau letargie. In schimb, gripa are un debut brusc, cu febra mare de peste 39 de grade Celsius si este insosita de frisoane, dureri de cap si musculare, tuse puternica, oboseala, lipsa poftei de mancare etc.

Febra este primul indiciu care trebuie sa te duca cu gandul la gripa. Este adevarat ca exista si cazuri de raceli in care apare febra, dar nicidecum nu este vorba de o crestere mare si brusca, inca de la debutul bolii, asa cum este in cazul gripelor.

In plus, gripa este insotita adesea de dureri musculare puternice. Acest simptom nu apare la o raceala, asa cum nici frisoanele nu isi au locul in tabloul simptomatologic al unei viroze simple.

Durata fiecarei afectiuni difera. In timp ce raceala dispare in cateva zile, cam o saptamana, o gripa serioasa poate tine si cateva saptamani.

Tratamentele recomandate se diferentiaza in functie de fiecare afectiune, simptomatologie si tipul de infectie, insa este important ca toate sa aiba o actiune antiinflamatoare asupra cailor respiratorii infectate, antispastica pentru a calma tusea si emolienta pentru fluidizarea si eliminarea eficienta a secretiilor nazale.