Lista alimentelor care nu ar trebui să lipsească din regimul de iarnă

Organismul are nevoie de un regim special pentru fiecare anotimp, sînt de părere medicii nutriţionişti. Temperatura exterioară a corpului uman este scăzută iarna, cînd zilele sînt scurte, iar nopţile lungi.

În plus, faptul că în această perioadă activitatea fizică în aer liber este minimă şi trecerea de la căldura din case la frigul de afară solicită organismul, duc la creşterea riscului de îmbolnăvire.

„Petrecerea timpului în spaţii închise favorizează ‘ronţăiala’ şi excesul de calorii”, a declarat dr. Mihaela Bilic, medic nutriţionist şi autoarea cărţii „Sănătatea are gust”.



Specialista spune că există o serie de alimente care ajută atît la întărirea sistemului imunitar, cît şi la prevenirea apariţiei kilogramelor în plus. Gîndul.info a realizat o listă de alimente care nu ar trebui să lipsească din dietă în perioada sezonului rece.



● Carnea de porc ocupă un loc principal în regimul sezonul rece. „Este un aliment cu înaltă valoare biologică, conţine toţi aminoacizii esenţiali, care nu pot fi sintetizaţi de organism, cu rol în formarea anticorpilor, reglarea metabolismului şi funcţionarea optimă a sistemului nervos”, a explicat medicul nutriţionist.



● Carnea de curcan are un conţinut ridicat de triptofan, un aminoacid esenţial care se transformă în serotonină care provoacă o stare de bine la nivel cerebral. „Carnea de curcan scade senzaţia de foame, deoarece crează rapid senzaţia de saţietate. Acest aliment conţine vitamina E şi seleniu cu acţiune antioxidantă, de protecţie a organismului şi, nu în ultimul rînd, este campioană la categoria alimente pentru slăbit”, a precizat. Mihaela Bilic.





● Peştele gras, printre care se numără somonul, tonul, macroul şi sardinele, reprezitnă o sursă principală de aczi graşi Omega 3, pe care organismul nu îi poate sintetiza şi trebuie aduşi din alimentaţie. „Această categorie de acizi intră în campoziţia prostaglandinelor, substanţe ce combat procesele inflamatorii şi cresc activitatea sistemului imunitar”, a declarat nutriţionista. Peştele mai reprezintă şi o sursă bogată de vitamina D, calciu, fier, seleniu, zinc, iod, nutrienţi care ajută organismul să se adapteze la temeperaturile scăzute de afară.● Fructele nu trebuie să lipsească din dieta zilnică indiferent de sezon. În această perioadă a anului este indicat să optaţi pentru fructele de sezon, printre care se numără citricele, bananele, ananasul şi kiwi. „Aceste alimente sînt bogate în vitamine, minerale, fibre şi apă, alături de cantităţi mari de fitonutrienţi, substanţe de orgine vegetală cu acţiune benefică asupra sănătăţii”, a spus dr. Bilic.● Sucul de roşii şi bulionul trebuie să fie prezente în majoritatea mîncărurilor de iarnă, deoarece aceste condimente sînt bogate în licopen, substanţă care protejează pielea de frig. Spre deosebire de ulei, aceste ingredinte au un conţinut caloric nesemnificativ şi dă mîncării şi un gust plăcut.● Ciupercile sînt sărace în calorii, acestea avînd în jur de 10 calorii la sumat de grame. Aceste legume sînt bogate în proteine, fibre, potasiu, seleniu, zinc şi toate vitaminele din grupa B. „Spre deosebire de alte legume, acestea nu conţin fitaţi, prin urmare, fierul din ciuuperci se absoarbe uşor”, a conchis medicul nutriţionist.