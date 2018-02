Incredibila dragoste a lui Alain Delon față de animale

În tinerețe, Alain Delon purta scurte militare pentru a-i fi mai comod să încălzească toți cățelușii întîlniți pe drum. Astăzi, actorul francez deține 5 adăposturi pentru cîini și pisici fără stăpîn.

„În casa mea trăiesc întotdeauna o mulțime de cîini. Eu chiar am creat singur o rasă specială”, a mărturisit renumitul actor.

Delon locuiește de mult timp în Elveția și acolo se ocupă de cîini. Într-o zi, aflînd că, în Munții Pirinei, niște persoane au turnat benzină pe un cîine și i-au dat foc, el l-a trimis acolo pe veterinarul său și chiar a obținut judecarea criminalilor. Aceștia au fost condamnați la închisoare.

Alain Delon simte o dragoste deosebită față de cîini încă din copilărie. El spune că primul său cîine era o cățea Doberman, numită Gala. „Odată am strigat la ea și chiar i-am lovit fundul. S-a așezat și se uita la mine. Am văzut că plîngea. Atunci am înțeles totul, iar acum cîinii mei zîmbesc întotdeauna… Mi-e milă de cîinii care stau lîngă oamenii fără adăpost, pe stradă. Lor le este indiferent că stăpînul lor este vagabond. Credeți că cîinii mei știu că eu sînt Alain Delon? Nu le pasă! Cîinii mei mă iubesc, ei nu știu cine sînt, ce fac. Aceasta este dragoste necondiționată, adevărată!”, a adăugat actorul.

Alain Delon este membru al Societății pentru Protecția Animalelor. În proprietatea lui trăiesc 8 cîini. Acolo este și un cimitir al tuturor foștilor lui cîini: în total 45. În mijlocul acestei necropole, el a construit o capelă. Și, după numeroase recursuri, el a primit o autorizație oficială de a fi îngropat acolo cînd îi va veni sfîrșitul. Delon susține că acesta este cel mai mare lux.

Animalele care sînt chinuite îl îngrijorează cel mai mult. El este gata să folosească toate mijloacele și influența sa pentru a le proteja.