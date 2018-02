Horoscopul pentru 10 februarie 2018

Iesi foarte bine dintr-o confruntare de forte, pentru ca te folosesti de argumente logice, corecte, fara sa te abati de la reguli si legi, ceea ce te aseaza intr-o pozitie favorizata fata de rivalii tai. Aproape ca jubilezi in fata celor pe care ii vezi acum dati la o parte pentru ca nu au urmat caile cele mai bine. Acum vezi, pentru a cata oara, ca adevarul invinge, ca nu se poate ajunge la succes fara sa urmezi linia dreapta, deci fa tot posibilul sa te comporti ireprosabil si sa actionezi ca la carte. Daca gresesti, stii ca platesti, deci mai bine evita astfel de gesturi!

TAUR

Familia, prietenii, anturajul apropiat sunt sursa principala de energie pozitiva catre succesele acestei zile. Daca ai vasli singur spre ceea ce ti-ai propus, roadele ar intarzia sa apara, pentru ca iti lipseste stimulentul puternic de pe margine. Cand ii vezi pe ceilalti atat de implicati si de dornici de succes, parca te concentrezi si tu mai bine catre ceea ce ai de facut. Ca sa nu-i dezamagesti, vei face tot ce-ti sta in putinta sa atingi acele scopuri. E o placere sa vezi entuziasmul lor, care te molipseste si pe tine!

GEMENI

Piedica de care dai azi in planurile tale pare a fi imposibil de trecut, incat ar fi bine sa nu consumi inutil resurse de energie doar pentru a demonstra ca poate fi depasita. Din pacate, e o usa complet blocata dincolo de care nu se mai afla nimic, deci mai bine ai abandona aceasta cale si te-ai apuca de altceva. Indiferent in ce plan al vietii resimti acest mare hop, nu trebuie sa-l iei ca pe un esec, ci ca pe o provocare de a-ti incerca fortele in cu totul alta directie. S-ar putea ca planul de rezerva pe care il incepi sa fie mai bun decat cel care nu mai duce unde vrei!

RAC

Nu te opri nici macar daca, pe moment, ai impresia ca tocmai ai primit un verdict categoric ce-ti taie tot elanul de a mai lupta pentru lucrurile in care crezi. Mai aduna informatii si marturii in favoarea adevarului si mergi mai departe in razboiul tau cinstit impotriva celor care apeleaza la minciuna. Adevarul iese intotdeauna la iveala, ca atare aceasta e doar o victorie temporara pentru cel care jubileaza acum reusita. Ai rabdare, se vor ivi multe alte aspecte pe parcurs care vor intoarce roata si vei putea redobandi ceea ce, pe drept, ti se cuvine. Nu renunta la lupta!

LEU

Vestile care sosesc azi te pun serios pe ganduri si transforma noaptea in zi. Insomnia pare sa fie principalul dusman al acestei zile, pentru ca nu te poti relaxa si iti pui o multime de intrebari pe marginea vestii tocmai aflate. Cel mai mult te supara faptul ca nu poti face nimic pentru a iesi din aceasta stare si nu faci altceva decat sa te framanti intruna, coplesit de neputinta. Mai asteapta o zi, vor mai aparea detalii in plus care vor mai reduce incertitudinea de acum, dar pana atunci ti se pare ca e o vesnicie.

FECIOARĂ

Gata, s-a terminat furtuna in care ai fost prins o perioada, deci acum iti poti permite o pauza. Nu te precipita spre altceva, ci profita de linistea care s-a lasat pentru a te relaxa si tu un pic. Chiar daca nu e neaparat finalul pe care l-ai dorit, fii recunoscator ca s-a ajuns la capat si acum te poti detasa. Profita de calmul care se aseaza peste toate caci, dupa o vreme, vei putea sa o iei de la capat sau sa continui din acelasi punct, dar nu acum, imediat. Resursele tale de energie s-au terminat si ar fi bine sa stai o vreme pe margine pana ridici din nou nivelul de energie in baterie. Daca te-ai apuca acum de altceva, ai ramane foarte repede fara benzina!

BALANȚĂ

Nu te lasa coplesit de starea emotionala fragila care iti da tarcoale. Poti depasi cu brio aceasta stare de teama, aproape inexplicabila, cu o gluma, cu o atitudine joviala si vesela, indiferent de ce se petrece in jur. E ceva nevazut care te retine sa zambesti si sa fii tu cel jucaus si pus pe sotii, de parca ti-ar fi teama sa nu faci vreo gafa, dar nu ai motive de ingrijorare. Tu ai intotdeauna solutii, chiar si in cele mai fragile situatii, pentru ca tu spui intotdeauna: da, se poate! Nu te mai gandi la pericole nevazute sau riscuri inexistente, si treci peste toate cu un suras pe fata!

SCORPION

Nu reusesti sa pastrezi dialogul pe un teren amiabil ci iti cam pierzi calmul caracteristic atunci cand intelocutorii tai te critica, iti pun la indoiala argumentele sau uita de bunele maniere. Conversatiile pe care le porti azi au la origine o scanteie de scandal care, daca nu e stinsa din fasa, poate genera un conflict de proprotii. Razboiul de idei este bun atat timp cat fiecare preia ceva din parerile celuilalt, altfel va deveni doar o ciondaneala fara sfarsit. Incearca sa aplanezi disputele.

SĂGETĂTOR

Familia este locul celor mai frumoase evenimente, de aceea e o placere sa stai acasa la finald e saptamana, pentru ca stii ca acolo cei dragi te vor rasfata cu atentie, cu gesturi de afectiune, cu sprijin neconditionat. Poti fi actor principal al unui moment impresionant, de o sensibilitate aparte, care poate stoarce si cateva lacrimi, deci te poti astepta la vesti dintre cele mai speciale care vizeaza familia ta: o viitoare casatorie, mutarea in casa noua, o declaratie de dragoste unica, nasterea unui copil sau orice alt moment cu iz de unicat care va uneste pe toti laolalta pentru a va bucura la intensitate maxima.

CAPRICORN

Suspiciunile care iti dau tarcoale pot avea si o latura constructiva, pentru ca te obliga sa cauti mai adanc semnificatia anumitor lucruri. Daca te opresti doar la ceea ce se vede la suprafata, ai putea extrage o concluzie eronata sau cel putin incompleta. Asculta de vocea interioara care te ghideaza spre ceea se ascunde in spatele acestor aparente. Probabil cineva te-a influentat in acest sens si acum, tinand cont de dubiile pe care ti le-a insuflat, vrei sa descoperi si cele mai mici amanunte. Verifica din mai multe surse ceea ce afli, nu te multumi cu o singura opinie, mai ales daca intuitia iti ridica mari semne de intrebare cu privire la veridicitatea celor aflate. Adevarul e ceva mai ascuns.

VĂRSĂTOR

Se pun in balanta fidelitatea si loialitatea in cuplu, pentru ca a venit vremea sa purtati o discutie fata in fata, cu maxima sinceritate, prin care sa spuneti fiecare ce e bine sau ce nu merge in relatia voastra. Esti un pic mai rezervat, de parca l-ai banui pe partener de gesturi incorecte, dar daca ai analiza la rece situatia, ti-ai da seama ca amandoi aveti si defecte si calitati in felul in care tratati relatia. Ce oferi, tot asta primesti, deci fii cinstit daca vrei acelasi lucru.

PEȘTI

Daca se aduna la un loc mai multe energii, si rezultatele vor aparea mai repede! Nu incerca sa le faci singur pe toate, pentru ca cele mai bune rezultate apar din acele activitati in care stii sa colaborezi eficient cu ceilalti. Atragi alaturi de tine oameni cu interese similare, care gandesc ca tine si fac totul la fel ca tine, si aceasta atmosfera este perfecta pentru a ajunge la roade de care va veti bucura cu totii. Cea mai mare satisfactie a ta e sa intalnesti acele persoane care pot contribui la proiectele tale, dar nu poti doar sa profiti de ajutorul lor, ci, sa conlucrati echitabil, iar, la final, tot impreuna sa sarbatoriti reusita.