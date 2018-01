Gala Grammy 2018: Artiştii de hip-hop ar putea fi marii cîştigători

Organizatorii galei Grammy, criticaţi în mod regulat pentru lipsa de deschidere, ar putea opera modificări în acest sens, premiind mai mulţi artişti de hip-hop, un gen care începe să domine industria muzicală din Statele Unite ale Americii, transmite AFP.

Trei materiale discografice hip-hop au fost nominalizate în categoria "albumul anului", din cinci candidaţi - "24K Magic" (Bruno Mars), "4:44" (Jay-Z), "Awaken, My Love!" (Childish Gambino), "Damn." (Kendrick Lamar), "Melodrama" (Lorde).

Veteranul Jay-Z, cu albumul "4:44", conduce în topul nominalizărilor, cu opt, artistul avînd deja la activ 21 de premii Grammy.

Privit ca o curiozitate în anii 1970, căpătînd amploare în anii 1980, genul hip-hop a devenit dominant în anii 1990. Dar, deşi a înfiinţat patru premii dedicate genului rap/ hip-hop în 1989, The Recording Academy, organizatorul evenimentului, care are aproximativ 13.000 de membri din industria muzicală americană, a fost acuzată că evită să nominalizeze artiştii de acest tip în categoriile cele mai importante.

Doar două albume hip-hop, "The Miseducation of Lauryn Hill", al lui Lauryn Hill, în 1999, şi "Speakerboxxx/The Love Below", al trupei Outkast, în 2004, au fost premiate cu Grammy pentru cel mai bun material discografic.

La nivel comercial, genul hip-hop aduce încasări de miliarde de dolari şi a devenit, anul acesta, stilul cel mai popular în SUA, 24,5% din melomani, faţă de 20,8% cîţi ascultă rock, potrivit Institutului Nielsen. Specialiştii spun că la popularizarea acestui gen au contribuit şi serviciile de streaming, dar şi mesajul muzical. De exemplu, Kendrick Lamar şi Jay-Z vorbesc în textele lor şi despre politică şi despre rasism.

Însă, genul hip-hop este dominat de bărbaţi, în 28 de ani, o singură interpretă fiind premiată cu Grammy, Eve, în 2002.

Anul acesta, în plină mişcare de reemancipare a femeilor, după scandalul Harvey Weinstein, două senzaţii feminine ale genului, Cardi B şi Rapsody, nu au primit nominalizări în categoriile principale de premii Grammy.

După ce la gala Globurilor de Aur 2018 actriţele au purtat ţinute negre pentru a susţine vicimele abuzurilor sexuale şi campaniile #MeToo şi Time's Up, de data aceasta, vedetele invitate la gala Grammy vor apela la un alt gest simbolic comun în susţinerea aceloraşi iniţiative, un trandafir alb.

Iniţiativa Time's Up a fost lansată de aproximativ 300 de vedete, printre care Natalie Portman, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep şi Jennifer Lawrence. Asociaţia îşi doreşte să apere victimele abuzurilor sexuale, nu numai pe cele de la Hollywood, ci şi pe cele din domenii mai puţin "glamour", precum restaurante şi agricultură.

Cea de-a 60-a gală a premiilor Grammy are loc duminică seară, la Madison Square Garden din New York.

Lista nominalizărilor poate fi consultată pe site-ul oficial al evenimentului, grammy.com.