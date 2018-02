Dușmanii care afectează fertilitatea

A face un copil pare la indemana oricui insa o noua viata nu se poate plamadi in orice conditii. Fertilitatea ambilor parteneri depinde dramatic de mult de anumiti factori ce tin de insasi viata lor.

Exista anumiti factori ce tin de varsta, de stilul de viata ce pot impiedica conceperea unui copil sau in cazul in care partenerii totusi risca sa se aventureze pe acest drum, pe ideea "lasa ca ne ajuta Dumnezeu" sa aiba o sarcina cu probleme sau sa nasca un copil cu anumite defecte de nereparat toata viata.

Inainte sa incepi procesul de a concepe un copil, intai de toate este responsabil sa stii despre ce e vorba si sa iti analizezi obiectiv in ce masura corespunzi si la ce poti renunta, ce pret esti dispus sa platesti pentru a-ti spori fertilitatea. Uneori, renuntarea inseamna chiar la a face un copil. Ceasul biologic se scurge fara mila si nu oricine, oricand poate procrea.

Iata cei mai importanti factori care afecteaza fertilitatea:

1. Vîrsta

Nu poti face nimic cu privire la varsta pe care o ai dar poti lua in considerare varsta ta si a partenerului in cazul in care te bate gandul sa mai faci un copil si nu esti chiar la prima tinerete.

Conform studiilor de specialitate realizate periodic pe aceasta tema importanta, numai 20% din persoanele intervievate stiau ca fertilitatea femeilor incepe sa scada cand ele sunt la inceputul varstei de 30 de ani si procesul de scadere se accelereaza, deci sansele de procreere dupa 35-40 ani sunt semnificativ reduse (uneori chiar total). Numai 9% din barbatii chestionati au stiut ca fertilitatea barbatilor scade dupa varsta de 45 de ani.

In afara de scaderea fertilitatii, exista un risc crescut de complicatii la nastere pe care mamele in varsta le prezinta care au si un partener mai matur, sunt riscuri crescute de autism, de probleme cerebrale, de sindrom Down si de dificultati de invatare.

Asadar, nu amana copilul pe ideea ca oricand il poti face cat timp ai partener si nu esti la menopauza. Un copil facut la varste inaintate este o alegere de viata ce implica riscuri pentru toate persoanele implicate chiar si in cazul unei sarcini si nasteri fara probleme, inclusiv cele ce tin de viata lui emotionala, psihologica, cu parinti in varsta, cu tot ce inseamna acest lucru.

2. Greutatea

Fertilitatea, atat la barbati cat si la femei, depinde substantial de greutatea persoanei. Daca esti supraponderal sau obez/obeza ori daca ai greutatea sub medie, poti avea tulburari metabolice ce afecteaza cat esti de fertil. Pentru o femeie supraponderala, este mai dificil sa duca sarcina iar aceasta poate avea si complicatii, plus ca sanatatea fatului poate fi afectata atunci cand se dezvolta intr-un trup prea grasut. Un copil nascut de o femeie supraponderala are sanse mari sa devina si el supraponderal la maturitate.

Obezitatea afecteaza ovulatia si balanta hormonala, deci procesul de a ramane gravida poate dura mai mult decat la cele cu greutate corporala normala.

Obezitatea este asociata si cu sindromul ovarelor polichistice, o cauza comuna a infertilitatii.

Tot obezitatea mamei creste perspectiva pierderii sarcinii.

Femeile supraponderale sau obeze care mai si fumeaza au sumbra perspectiva sa nasca copil cu malformatie cardiaca de doua ori mai mare decat femeile cu greutate normala si care nu fumeaza.

Asadar, informatia nu este foarte ingrijoratoare pentru ca poti lua masuri daca vrei copil si ai ceva kilograme in plus iar cuvantul se numeste dieta. Miza si motivatia este mare si chiar merita.

3. Fumatul

Toata lumea stie ca fumatul dauneaza grav sanatatii. Dar stiai ca dauneaza grav si fertilitatii? Nu doar ca scade fertilitatea persoanei si creste deci intervalul de timp dedicat conceperii copilului, dar femeile ce fumeaza pot intra mai devreme la menopauza, deci in acel caz a avea un copil nascut de ea devine istorie.

Atentie la fumatul pasiv. Este aproape la fel de periculos ca si cum ai fuma tu, deci ai grija in ce mediu stai daca vrei sa concepi un copil.

4. Alcoolul

Nu s-a dovedit stiintific prin probe concrete care este cantitatea minima de alcool consumat cu prudenta care nu afecteaza fertilitatea femeilor si a barbatilor. Cauza este data de dificultatea oamenilor de a fi onesti cu privire la cat beau pe zi, pentru a se putea face studii elaborate cu rezultate chiar necesare.

Dar studiile de care dispunem pana in prezent arata clar ca atunci cand se consuma alcool cu regularitate zilnic, fertilitatea este afectata, creste timpul dedicat conceperii copilului si scade sansele de a naste un copil viu si sanatos.

Institutul de Cercetare Medicala si Sanatate Nationala recomanda femeilor care incearca sa ramana gravide sa nu consume deloc alcool iar barbatilor care sunt in aceeasi situatie sa nu depaseasca un pahar mediu de alcool slab pe zi.

5.Timpul potrivit pentru contact sexual

Pare evident, dar a face sex cand femeia este cel mai fertila din ciclul ei menstrual va ajuta foarte mult in a ramane gravida. Insa, in realitate, a ramane gravida este posibil, tehnic vorbind, doar pe durata celor 5 zile dinaintea ovulatiei mai mult decat fix in ziua ovulatiei. Probabilitatea de a ramane gravida creste semnificativ daca ai contact sexual in cele trei zile dinaintea ovulatiei. Asadar, intre un ciclu menstrual si altul, daca totul este in regula cu sanatatea si varsta ambilor parteneri, exista doar o fereastra de 3 zile in care poti ramane gravida.