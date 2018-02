Dieta anti-îmbătrînire a femeii care a descoperit elixirul tinereţii

Ana Aslan a fost una dintre femeile extraordinare ale României, un nume care a fascinat mii de oameni in intreaga lume. Un doctor ce a inventat leacul pentru tineretea vesnica si care a trait aproape 92 de ani.

Ioana Preda a fost menajera Anei Aslan mai bine de zece ani. Stie fiecare secret al profesoarei. De exemplu, era foarte atenta la silueta. „Carnea de vita era nelipsita. Se ingrijea foarte mult, nu se satura niciodata, cand ii era foame zicea: 'Da-mi o bomboana!' Tinea la silueta. O bomboana, atata lua si gata”, povesteste Ioana Preda.

„Stia sa manance bine, ii placea sa merga la marile restaurante, sa comande mancaruri de calitate, dar in acelasi timp stia sa si gateasca. E adevarat ca avea bucatarul ei, dar avea preparate pe care le facea singura. Intodeauna lua masa la 1:30 imbracata, chiar daca era singura la masa, cu o tinuta frumoasa, cu bijuterii, respecta acest ritual”, adauga ea.



Ana Aslan era invatata sa manance corect, la ore fixe, sanatos. Medic fiind, Ana Aslan a adus aceasta buna cuviinta a hranirii si in dieta pacientilor sai. Totul trebuia sa fie cat mai natural, trebuiau evitate alimentele din conserva. Alimentatia era menita sa aduca in mod natural ceea ce are nevoie organismul. Fara substante inutile. Multe legume, multe fructe si, bineinteles, multa miscare.



La capitolul carne avea un fel de clasificare: carnea de vaca, pestele, pasarea, miel/oaie, porc.

Dar porcul nu prea il recomanda. Apoi recomanda ficatul, limba, in general carne de la animalele care se hranesc, la randul lor, mai curat. Si toate rasol! Cateodata, le prefera facute le cuptor.