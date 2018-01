De ce e bine să pui zeamă de lămîie în cafeaua de dimineaţă

Te-ai gandit sa combini cafeaua de dimineata cu zeama de lamaie?

Cafeaua este un bun stimulent si iti da multa energie. In principiu, acesta este motivul pentru care o consumi in fiecare dimineata: e motorul care te “porneste” pentru a face fata provocarilor zilei. Trebuie sa stii insa ca mai contine o multime de substante ce te ajuta sa slabesti.



Cafeina transmite semnale sistemului nervos, care il indeamna sa distruga celulele de grasime si sa creasca arderile metabolice. De asemenea, elibereaza in organism adrenalina, ce are un rol important in functionarea creierului.



Lamaia este un excelent stimulent pentru stomac si te ajuta sa ai energie pe parcursul intregii zile. De asemenea, este excelenta atunci cand vrei sa slabesti. Atunci, de ce sa nu combini cele doua substante, astfel incat sa obtii o bautura miraculoasa, ce te ajuta sa pierzi in greutate?