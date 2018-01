Cinci paşi pentru un somn mai bun

Dormi cele opt ore regulamentare pe noapte dar te trezeşti mai obosită decît te-ai culcat.

O cafea de dimineaţă nu îţi mai este de ajuns pentru a te pune în mişcare şi consumi cantităţi semnificative de băuturi dulci şi energizante pe parcursul unei zile. Pentru că nu eşti aproape niciodată odihnită, eficienţa ta a scăzut şi nu reuşeşti să îţi termini treaba la birou, aşa că îţi iei de lucru pentru acasă. Dacă mare parte dintre aceste afirmaţii ţi se potrivesc, este clar că ai intrat într-un cerc vicios din care nu ai cum să ieşi dacă nu faci cîteva schimbări mici, dar esenţiale pentru a-ţi îmbunătăţi calitatea somnului. Îţi arătăm cum să faci asta în 5 paşi simpli.

Limitează cantitatea de cafea pe care o bei zilnic

O ceaşcă dimineaţa şi, eventual, una in jurul prînzului. Tot ce depăşeşte această cantitate te va face să rămîi agitată pe tot parcursul zilei, să ai migrene, să fii irascibilă şi să nu ai posibilitatea să ieşi din starea asta după ce ajungi acasă de la birou. Dacă simţi că ai nevoie de cantitatea de energie pe care ţi-o dă ceaşca aceea de cafea în plus, încearcă alte variante, mai puţin nocive, precum jumătate de oră de mişcare. Ai în vedere faptul că specialiştii de la Mayo Clinic spun că trebuie să limitezi cantitatea de cafeină pe care o consumi într-o zi la 400 de mg. Ţine cont că aici intră şi alte surse de cafeină, precum sucurile de tip cola, băuturile energizante etc.

Ia pauze în timpul programului de lucru

Şi nu ne referim la pauzele lungi şi dese, ci la faptul că la fiecare 20 de minute ar trebui să îţi iei ochii din computer pentru cîteva minute. Fie că te ridici de la birou şi faci cîţiva paşi, fie că rămîi pe scaun şi priveşti la altceva în afară de monitor, pauzele sînt necesare, pentru că ochii obosesc şi devin uscaţi, iritaţi sau chiar dureroşi, iar una dintre consecinţe este faptul că nu te vei putea odihni cum trebuie noaptea.

Hidratează-te

Hidratarea nu este un moft, ci este vitală, avînd în vedere că sîntem alcătuiţi în proporţie de 60% din apă. Dacă nu ai grijă să bei o cantitate suficientă de apă te expui riscului de a dezvolta o serie de afecţiuni, iar durerile de cap şi insomnia sînt doar o parte dintre ele. Nu este obligatoriu să bei cele 8 pahare de apă despre care ai tot auzit, este la fel de eficient să mănînci legume precum spanac, conopidă, vinete, alcătuite în proporţie de 92% din apă.

Nu bea alcool seara

Da, ştim, cînd reuşeşti să ieşi în oraş cu prietenii ce ar fi mîncarea fără un pahar de vin sau de bere (asta pe lîngă faptul că mai niciodată nu este vorba de un singur pahar)? Doar că alcoolul deshidratează şi din cauza lui somnul tău va fi extrem de agitat. Aşa că mulţumeşte-te cu o cină uşoară şi conversaţie de calitate, pentru ambele nefiind necesar şi alcoolul.

Citeşte înainte de culcare

Sau uită-te pe poze sau stai cu ochii pironiţi în tavan, dacă eşti prea epuizată pentru a citi cîteva pagini. Motivul pentru care este recomandat să faci asta este unul cît se poate de simplu: înainte de somn cu cel puţin 30 de minute este obligatoriu să nu mai ai nici un fel de contact cu televizorul, laptopul, tableta sau telefonul, pentru că lumina albastră pe care o emit scade producţia de melatonină, hormonul pe care îl foloseşte creierul pentru a spune corpului să se pregătească de culcare. Şi cum este destul de complicat să te rupi de ritmul zilnic, cititul pare cea mai eficientă metodă de relaxare.