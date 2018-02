Compania INRIX a realizat un studiu despre cele mai aglomerate orașe din lume. Oamenii au analizat 1.064 de orașe, din 28 de țări de pe 5 continente.

Anul acesta, pe prima poziție în topul celor mai aglomerate orașe din lume se află Los Angeles. Pe locul doi se află Moscova, iar pe trei, New York. Spre deosebire de 2015, Moscova și Los Angeles au făcut schimb de poziții.În Los Angeles, în fiecare an, șoferii pierd 104,1 ore, în medie, din pricina traficului. În Moscova, șoferii pierd 91,4 ore, în timp ce în New York, timpul scade pînă la 89,4 ore. Totodată, cea mai mică viteză medie de deplasare în orele critice a fost înregistrată în Oaxaca, Mexic, și este de 5,9 km/h.Top 10 cele mai aglomerate orașe din lumeLos Angeles – 104,1 ore2. Moscova – 91,4 ore3. New York – 89,4 ore4. San Francisco – 82,6 ore5. Bogota – 79,8 ore6. Sao Paulo – 77,2 ore7. Londra – 73,4 ore8. Magnitogorsk – 71,1 ore9. Atlanta – 70,8 ore10. Paris – 65,3 ore