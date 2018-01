Alimentul care previne infecţiile respiratorii

Medicii nutritionisti sustin ca legumele si fructele murate pot deveni alimente probiotice, atat timp cat sînt conservate corespunzator.

Expertii mentioneaza ca muraturile sînt indicate mai ales in perioada rece a anului deoarece au efecte revitalizante, remineralizante, de intarire a sistemului imunitar, de optimizare a digestiei si de stimulare a detoxifierii organismului.

"Varza murata, de exemplu, isi pastreaza compusii anticancerigeni, hepatoprotectori si antioxidantii. In plus, datorita continutului ridicat de vitamina C naturala - pana la 60 de miligrame la suta de grame, varza are un efect antioxidant, potentat si de vitaminele A si E, de mineralele: zinc, magneziu, potasiu si calciu, intarind sistemul imunitar si rezistenta la viroze, inclusiv la diferitele forme de gripa", precizeaza prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, citat de bzi.ro.



Varza murata este apreciata in toata lumea, cu precadere in Germania, unde este servita alaturi de celebrii carnati nemtestti. Datorita procesului de fermentare, varza murata sti, implicit, zeama rezultata, capata proprietati nutritionale deosebite.