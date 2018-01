Alimentele care te ajută să lupţi împotriva cancerului

Deşi nu există alimente ''miracol'' care să ne protejeze împotriva cancerului sau care să ne vindece, un stil de viaţă echilibrat poate asigura o stare optimă de sănătate, implicit o protecţie anticanceroasă.

Este important să ştim că există alimente bogate în substanţe nutritive, care contribuie semnficativ la o funcţionare metabolică optimă, dar o restricţie alimentară trebuie făcută doar după ce protocolul terapeutic a fost urmat.

Carnea roşie se poate mînca, dar cu măsură, Consumată în exces, dublează riscul apariţiei cancerului. Rezumaţi consumul de carne roşie la o felie, o friptură o dată pe săptămînă.

Alcoolul creşte semnificativ şansele de apariţie a cancerului. Femeile care consumă trei bauturi alcoolice pe zi, fie bere, vin sau spirtoase, se supun, cu 30% mai mult, riscului de a face cancer.

Cerealele integrale ajută la eliminarea toxinelor din organism. Datorită eficienţei lor în lupta contra cancerului, cerealele sînt plasate la baza piramidei alimentelor sănătoase. Ele pot fi consumat fierte (la aburi), uşor rumenite sau sub formă de pîine.



Fructele sînt o sursă de "apă biologică’’, de minerale şi vitamine, de glucide nerafinate, de polifenoli care blochează expansiunea tumorilor. Ele nu conţin lipide, fiind indicate în dislipidemii.



Legumele sînt valoroase pentru conţinutul mare de proteine de calitate. sînt indicate: soia, deoarece conţine aminoacizi esenţiali într-o concentraţie mai mare decît există în carne, lipide, cu procent mare de acizi graşi nesaturaţi (85%) mazăre, datorită cantităţii mari de lizină, fasole, deoarece conţine o cantitate apreciabilă de tirozină şi lizină, broccoli, pentru efectul antitumoral, mai ales în zona sînului şi a vezicii urinare, roşiile, care diminuează riscul de cancer, graţie unei substanţe numite licopeină.



Zarzavaturile asigură necesarul de celuloză cu structură fină, avînd proprietatea de a scădea colesterolul, şi de a acoperi o parte din necesarul de apă, minerale şi vitamine.





sînt recunoscute pentru eficienţa lor în confruntarea cu cancerul, datorită principiului lentinan, care inhibă aromataza, enzima răspunzătoare de proliferarea tumorilor. Pentru a nu distruge principiile valoroase ale ciupercilor, acestea vor fi tratate termic uşor, la cuptor sau grătar, aşezonate cu ulei presat la rece şi condimente.

Ceaiul verde are calităţi antitumorale, depurative, este tonic pentru sistemul nervos. sînt indicate 2-3 căni de ceai verde, preparat prin infuzie de 8-10 minute, pentru a elibera cît mai mulţi polifenoli.



Ghimbirul vine în ajutorul pacienţilor care fac chimioterapiei prin reducerea senzaţiei de greaţă.



Mierea trebuie să ia urgent locul zahărului, deoarece are componente valoroase, minerale, enzime, acizi organici, are proprietăţi antiseptice şi cicatrizante, este uşor asimilată şi reface rapid necesarul energetic al organismului.



Peştele face parte din dieta cardiacilor şi a suferinzilor de cancer, graţie grăsimilor polinesaturate.



Lactatele fermentate sînt o sursă suficient de sigura şi naturală de floră lactobacilară. Pentru prevenţia şi terapia cancerului sîntem sfătuiţi să alegem numai lactatele fermentate, tocmai pentru că au flora lactobacilară necesară revitalizării florei saprofite intestinale, dar şi pentru că au puţine lipide.



Fibrele ajută la eliminarea din organism a metalelor grele – plumb, arsenic, mercur, care măresc riscul de cancer. 100 g de tărîţe conţin 48 g de fibre, în timp ce necesarul zilnic de fibre este între 30 g şi 40 g.



Strugurii roşii conţin resveratrol, substanţa care este extrasă şi folosită ca supliment nutritiv antitumoral.



Apa este esenţială pentru a spori eficienţa sistemului imun şi absorbţia principiilor nutritive valoroase. Apa este un bun laxativ, participă la termoreglare, previne glaucomul, dar mai ales asigură necesarul de oxigen la nivel celular.