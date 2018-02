Silvia Radu spune dacă va participa la alegerile locale

Întrebată, în cadrul unei emisiuni TV, dacă va candida sau nu la alegerile care vor avea loc pe data de 20 mai în muncipiul Chișinău, Silvia Radu a spus că va lua o decizie definitivă mai tîrziu.

„Este astăzi prematur sa vă răspund la acest lucru. Lucrurile s-au întîmplat astăzi și eu încă nici nu am ajuns acasă. Este o decizie pe care o discut în familie”, a declarat primarul interimar, Silvia Radu.



„Am candidat în prezidențialele și am văzut ce se întîmpla in aceasta bucătărie. Mi-am zis atunci că nu voi adera la niciun partid. Mie nu o sa-mi fie rușine să plec de la primărie”, a mai spus Radu.

Interimarul a precizat că, în cazul în care va hotărî să candideze la alegeri, nu va fi din partea niciunui partid politic.Totodată, Radu a spus că nu intenționează să participe la alegerile parlamentare în calitate de candidat.