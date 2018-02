În Chișinău va fi lansat un proiect pilot în legătură cu deficitul de grădinițe

Problema deficitului de grădinițe din Chișinău a apărut din lipsa de responsabilitate a celor care au luat decizia privind privatizarea grădinițelor de copii din oraș, astfel creînd un deficit de locuri.

Opinia îi aparține primarului general interimar al capitalei, Silvia Radu, și a fost expusă în cadrul unui interviu acordat portalului NOI.md.

Primărița a dat asigurări ca această problemă va fi rezolvată, specificînd că a început deja tratativele în vederea construcției unei noi grădinițe.

„În prezent, la majoritatea grădinițelor privatizate bate vîntul. Personal, am mers prin oraș pentru a vedea unde e problema și am văzut aceste grădinițe goale. Am fost la o întîlnire cu un constructor, pe str. Albișoara, unde unei grădinițe îi revin cu 100 de copii mai mulți decît aceasta poate primi. Alături se preconizează construirea unui bloc cu 160 de apartamente. Am discutat cu acest constructor posibilitatea unui parteneriat, pentru ca el să construiască mai întîi o grădiniță de copii nouă pentru minimum 200 de locuri, încă mai bine – pentru 300, și să o treacă la balanța municipalității. Noi, la rîndul nostru, îi putem oferi un teren suplimentar, pentru ca teritoriul grădiniței să corespundă normelor (să aibă terenuri de joacă etc.). Constructorul a căzut de acord, el chiar este gata să construiască mai întîi grădinița, apoi casa de locuit”, a spus Radu, menționînd că acesta va fi un proiect-pilot pe care Primăria intenționează să-l lanseze anul acesta.

„Dacă va funcționa, pe viitor vom adopta o decizie prin care niciun bloc nou să nu fie construit fără grădiniță de copii. Altfel nu vom putea rezolva problema deficitului de locuri în grădinițele din Chișinău. Desigur, ne vom preocupa și de grădinițele existente, le vom înnobila. Pentru asta avem, cu o bancă europeană, un proiect de sporire a eficienței energetice a clădirilor”, a menționat primarul interimar al Chișinăului.

Fiind întrebată dacă ar putea fi răscumpărate grădinițele care acum stau pustii, Radu a răspuns afirmativ, însă a precizat că este vorba de sume foarte mari, iar din acest motiv răscumpărarea nu va fi posibilă.

Cît privește anularea privatizărilor acestor grădinițe, printr-o eventuală intervenție a procuraturii, Radu a spus că nu este o soluție, deoarece procesul de judecată ar putea dura zeci de ani, dar problema lipsei de grădinițe ține de prezent.

