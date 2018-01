Cînd va dispărea gheaţa din curţile blocurilor de locuit din capitală

A trecut ceva vreme de la ultima ninsoare din acest an, chiar şi aşa curţile mai multor blocuri de locuit îşi păstrează statutul de patinoar.

Responsabilă de curăţarea gheţii din curţi se face totuşi Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, care dă asigurări că, pînă la sfîrşitul acestei săptămîni, locatarii blocurilor din capitală vor înceta să mai „patineze”.

„Luni am început procesul de îndepărtare a gheţii din curţile blocurilor, fiind implicate patru echipaje care împrăştie antiderapant. Pînă acum, am acoperit în jur de 70% din curţi, astfel, pînă la sfîrşit de săptămînă am putea termina”, a dat asigurări şeful Direcţiei amenajare şi salubrizare, Vasile Efros, fiind intervievat de NOI.md.

Totodată, Vasile Efros a adăugat că, pentru ca lucrările să fie calitative, au fost închiriate cîteva utilaje de la un agent economic, dar sînt utilizate şi cele în jur de zece utilaje ale Întreprinderii Municipale Regia „Exdrupo”.

Primăria anunţă că pentru informarea despre situațiile problematice privind ghețușul, cetățenii sînt chemați să apeleze Dispeceratul Central Municipal, la numerele de telefon (022) 22-22-67, (022) 22-26-04.